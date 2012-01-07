Tatlıses'ten çocuk müjdesi!



T24 - İbrahim Tatlıses, Etiler'de Tatlıses Kebap'ta yemek yedi. Tatlıses, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "2012'de çocuğumuz olabilir" dedi.





HaberTürk'ten Begüm Çlikol'un haberine göre; hayatının gayet iyi gittiğin dile getiren Tatlıses, "Sorunlarımızın yüzde 80'i bitti, yüzde 20'si kaldı. Her şey yolunda" şeklinde konuştu.



Tatlıses bir de çocuk müjdesi verdi: "2012'de çocuğumuz olabilir. Bu yüzden bugün yarın ayrılıyorlar, şok diye birşey yazmayın. Çocuğum esmer olsun mavi gözlü olsun."

Tatlıses'i yanında eşi Ayşegül Yıldız, menajer Polat Yacı ve yakın dostu Aydemir Akbaş vardı.







