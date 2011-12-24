Tatlıses'in zararı 19 milyon lira

T24 - 14 Mart’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ölümden dönen İbrahim Tatlıses’in 9 ayda 19 milyon 40 bin lira kaybettiği ortaya çıktı.



Ayaklıgazete’nin haberine göre Tatlıses, hastalığından önce ayda ortalama 8 tane konsere çıkıyor ve bir konserinden 120 bin lira alıyordu. Bu konserlerden 9 aylık kaybı 8 milyon 640 bin TL, program başına 150 bin TL aldığı Beyaz Tv ekranlarındaki İbo Show’dan da 9 aylık kaybı 5 milyon 400 bin TL’yi buldu.



Tatlıses, 2011 Yılı için ticari hayatında yerine getiremediği büyümeden ise yaklaşık 5 milyon TL kaybederek hastalığı boyunca yaklaşık olarak 19 milyon 40 bin TL yitirdi.

