Tatlıses'in sanki içine doğmuş

T24 - Silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, olaydan dakikalar önce canlı yayınlanan İbo Show'da sanki başına gelecekler içine doğmuş gibi kendisine yapılan eleştirilere ölümü hatırlatarak yanıt vermişti.



İŞTE İBO SHOW'DAKİ O KONUŞMA

Dün gece Maslak’ta uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve geçirdiği kritik ameliyatlar sonrasında yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, olaydan hemen önce canlı yayınlanan ‘İbo Show’ isimli programıyla ekranlardaydı ve dikkat çekici mesajlar verdi.

Beyaz TV’de yayınlanan İbo Show’a 20.30’da başlayan ve gece 23.40’a kadar ekranda kalan İbrahim Tatlıses saat 00.00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.



Tatlıses, sanatçılar Deniz Seki ve Kutsi’nin konuk olduğu programında Ferdi Fayfur’un “Emmioğlu” türküsünü okuduktan sonra, bunları söyledi:

"Bu değerlerin kıymetini bilmezsek gittikleri zaman çok üzüleceğiz. Gittiğimiz zaman çok üzüleceksiniz. Buradan gazeteci-köşe yazarı arkadaşlara da sesleniyorum; biz çok duyduk Ferdi Tayfur için 'Ya ağlayarak şarkı söylüyor'... Peki ne oldu?.. 35-40 senedir hala Ferdi Tayfur demek ki bir şey var. 35 senedir yazılamayan çizilmeyen kalmadı. Her şey yazıldı. Bana atılan çamurlar kadar hiçbir kimseye atılmadı. Bana sataşan kadar kimse sataşmadı. Biz burdayız ama bazıları nerede bilmiyorum. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Niye kayboluyorsunuz, ne gerek var. Ne güzel yaşıyoruz yani, bir lokma ekmeği bölüşüyoruz. Neyin hıncındayız? Ben daha zenginim, ben daha yakışıklıyım. Hepimizin gideceği yer aynı arkadaş. Rahmetli Sabancı da dünyanın zenginlerindendi. Onun da gittiği yer aynı ama hiç tanıdınız mı ben tanıdım. Adam gibi adamdı. Yemin ederim. Onun için değerlerimize kıymet verelim. Şöhretini kıskanmayalım, yapılan eserleri kıskanmayalım. Ne kadar güzel anlatırsan, o kadar güzel anılırsın. Ne kadar kötü anlatırsan, onun sevenleri yüzüne 'he he' der. Arkadan da 'çekemiyor bu salak' der giderler."