T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tatlıses'in sanki içine doğmuş

Tatlıses, olaydan dakikalar önce canlı yayınlanan İbo Show'da sanki başına gelecekler içine doğmuş gibi kendisine yapılan eleştirilere ölümü hatırlatarak yanıt verm

14 Mart 2011 02:00

T24 - Silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan İbrahim Tatlıses, olaydan dakikalar önce canlı yayınlanan İbo Show'da sanki başına gelecekler içine doğmuş gibi kendisine yapılan eleştirilere ölümü hatırlatarak yanıt vermişti.

İŞTE İBO SHOW'DAKİ O KONUŞMA

Dün gece Maslak’ta uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve geçirdiği kritik ameliyatlar sonrasında yoğun bakıma alınan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, olaydan hemen önce canlı yayınlanan ‘İbo Show’ isimli programıyla ekranlardaydı ve dikkat çekici mesajlar verdi.

Beyaz TV’de yayınlanan İbo Show’a 20.30’da başlayan ve gece 23.40’a kadar ekranda kalan İbrahim Tatlıses saat 00.00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

Tatlıses, sanatçılar Deniz Seki ve Kutsi’nin konuk olduğu programında Ferdi Fayfur’un “Emmioğlu” türküsünü okuduktan sonra, bunları söyledi:

"Bu değerlerin kıymetini bilmezsek gittikleri zaman çok üzüleceğiz. Gittiğimiz zaman çok üzüleceksiniz. Buradan gazeteci-köşe yazarı arkadaşlara da sesleniyorum; biz çok duyduk Ferdi Tayfur için 'Ya ağlayarak şarkı söylüyor'... Peki ne oldu?.. 35-40 senedir hala Ferdi Tayfur demek ki bir şey var. 35 senedir yazılamayan çizilmeyen kalmadı. Her şey yazıldı. Bana atılan çamurlar kadar hiçbir kimseye atılmadı. Bana sataşan kadar kimse sataşmadı. Biz burdayız ama bazıları nerede bilmiyorum. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Niye kayboluyorsunuz, ne gerek var. Ne güzel yaşıyoruz yani, bir lokma ekmeği bölüşüyoruz. Neyin hıncındayız? Ben daha zenginim, ben daha yakışıklıyım. Hepimizin gideceği yer aynı arkadaş. Rahmetli Sabancı da dünyanın zenginlerindendi. Onun da gittiği yer aynı ama hiç tanıdınız mı ben tanıdım. Adam gibi adamdı. Yemin ederim. Onun için değerlerimize kıymet verelim. Şöhretini kıskanmayalım, yapılan eserleri kıskanmayalım. Ne kadar güzel anlatırsan, o kadar güzel anılırsın. Ne kadar kötü anlatırsan, onun sevenleri yüzüne 'he he' der. Arkadan da 'çekemiyor bu salak' der giderler."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24