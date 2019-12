Tatlıses'in oteli icrâlık

Çanakka’nin Biga İlçesi'nde faaliyet gösteren Doğtaş Mobilya’nın 3 milyon YTL’yi bulan alacağına karşılık haciz işlemi başlattığı Kuşadası’ndaki Tatlıses Otel, Kuşadası 1'inci İcrâ Müdürlüğü'nün açık artırma ilanıyla satışa çıkarıldı.



Türkücü, kısa süre önce Kuran- ı Kerim'e el basarak otellerinin haciz yoluyla satışa çıkarıldığı iddialarını yalanlamıştı.



Doğtaş Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bir süre önce yaptırdığı işlere karşılık borcunu ödemeyen İbrahim Tatlıses’in, Kuşadası’ndaki Tatlıses Otel ve Bodrum’daki apart otele dönüştürülen 40 villası için haciz işlemi başlattıklarını açıkladı. 15 milyon YTL değer biçilen Kuşadası’ndaki otelin eylül, 8 milyon YTL değer biçilen Bodrum’daki villaların ise ekim ayında icrâ yoluyla satışa çıkarılacağı duyuruldu.



Kuşadası'nda görülen davanın geçen 10 Temmuz'da sonuçlanmasının ardından, 13 Eylül 2008 tarihli bir ulusal gazetede Kuşadası 1'inci İcra Müdürlüğü'nün otelle ilgili açık artırmayla yapılacak satış ilanı yayımlandı. İlanda, Kuşadası Türkmen Mahallesi, çevre yolu üzerindeki 4 yıldızlı Tatlıses Otel’in 15 milyon YTL değerle 20 Ekim 2008 Pazartesi günü açık artırma yoluyla satılacağı, bu bedelle alıcı çıkmaması durumunda 30 Ekim 2008 Perşembe günü ikinci ihalenin yapılacağı bildirildi.



'Adalet yerini bulacaktır'



Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, “Daha önce de söylediğimiz gibi İbrahim Tatlıses’ten alacağımızı tahsil etmek için icrâ işlemini başlatmıştık. Yayımlanan ilanda da görüldüğü gibi Kuşadası’ndaki otel 20 Ekim’de satışa çıkıyor. Bodrum’daki apart otel için de Bodrum İcrâ Dairesi'nden satış günü bekliyoruz. Sorun hukuk çerçevesinde çözülüyor. Madem ki adalete inanıyoruz. Adalet yerini bulacaktır” dedi.



Doğtaş Mobilya, 2006 yılında İbrahim Tatlıses’in Kuşadası’ndaki otelinin dekorasyon, tefriş ve mobilya işlerini yaptı. Toplam 2 milyon 808 bin YTL’ye mâl olan işler için İbrahim Tatlıses borcunun 1 milyon 529 bin YTL’sini ödedi. Fakat kalan çekleri ödemedi. Bunun üzerine Doğtaş Mobilya ile türkücü İbrahim Tatlıses arasında bir hukuk savaşı başladı. Şu an alacaklarının 3 milyon YTL civarında olduğu belirtilen Doğtaş Mobilya, ünlü türkücünün Kuşadası’ndaki Tatlıses Otel ile Bodrum’daki 40 villasının icrâ yoluyla satılması için haciz işlemleri başlattı ve karşılıksız çek nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doğan ailesi, Tatlıses’in program yaptığı televizyon kanalından kendilerine tehditler savurması nedeniyle de savcılığa başvurdu.



'Kalitesiz mal yüzünden mahkemelik olduk'



Kuşadası ve Bodrum’daki otellerinin haciz yoluyla satışa çıkarılacağı iddiaları üzerine İbrahim Tatlıses de geçen 20 Ağustos'ta Bodrum’daki Tatlıses Otel’de havuz başında basın toplantısı yaptı ve Kuran- ı Kerim’e el basarak, “Şu ana kadar kimseye tek bir kuruş borcum yok. Bununla beraber otellerimin satışa çıkarıldığı iddiaları da doğru değil. ‘Doğtaş’ isimli firmayla ayıplı, eksik ve kalitesiz mal kullanarak iş yapması ve sözleşmeye uymaması yüzünden mahkemelik olduk; ancak, mahkeme tarafından verilen ve kesinleşen bir karar yok. Bunların hepsi adımı kullanarak ticari rant sağlamaya yönelik girişimler” demişti.