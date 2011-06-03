-TATLISES'İN MORALİ ÜST DÜZEYDE İSTANBUL (A.A) - 03.06.2011 - Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve Almanya'da gördüğü tedavinin ardından Türkiye'ye dönen İbrahim Tatlıses'in genel durumunun son derece iyi, morali ve tedaviye katılımının üst düzeyde olduğu bildirildi. Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu sabah yapılan ilk muayene ve değerlendirmelerin ardından sanatçıya tedavi programının uygulanmasına başlandığı belirtildi. Tatlıses'in, tıbbi ve sosyal gereksinimleri gözününde bulundurularak yeniden tasarlanan özel bir suitte konakladığı ifade edilen açıklamada, Tatlıses'e, merkezde uygulanan tedaviler için de özel bir zaman çizelgesi doğrultusunda çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada, Tatlıses'in tedavisini yürüten ekibe başkanlık eden, merkezin Tıbbi Koordinatörü Prof. Dr. Tunç Alp Kalyon'un şu görüşlerine yer verildi: "Hastamızın genel durumu son derece iyi. Hatta beklediğimizden daha iyi diyebiliriz. Morali ve tedaviye katılımı üst düzeyde. Bugün başlatılan tedavilerinde, rehabilitasyon egzersizlerinin yanı sıra robotik yürüme eğitimine yer verilmiştir."