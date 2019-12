Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı: Sahne hayatı bitti

T24

Hüseyin Tatlı: Sahne hayatı bitti, artık plaklardan dinlenecek

Terör unsuru bulunmadı

Hastaneden yapılan son açıklama: U

yandırılıp uyandırılmayacağı görüşülecek



"Kalıcı hasar olabilir"

Başhekim'den ikinci açıklama



Başbakan Erdoğan: Gereken yapılsın

Derya Tuna: Başbakan 4 kez aradı

Cumhurbaşkanı Gül: Üzüntü verici

"Çok sayıda mermi var!"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de İbo Şov programının tamamladıktan sonra, Şişli'de saat 00:00 sıralarında kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı.Uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, Tatlıses ile yanında bulunan ve yardımcısı olduğu belirtilen Buket Çakıcı da yaralandı. Uzun namlulu silahtan ilk belirlemelere göre 11 kurşun çıktığı belirtiliyor.Tatlıses ve Çakıcı, ilk olarak Özel Levent Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi.Acıbadem Hastanesi'nde ameliyata alınan İbrahim Tatlıses ve Buket Çakıcı'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Tatlıses, ilk ameliyatın ardından kısa bir süre sonra iki kez daha ameliyata alındı. Üçüncü kez ameliyat edilen şarkıcı yeniden yoğun bakıma alındı.Silahlı saldırıda başından vurulan İbrahim Tatlıses, üçüncü ameliyatının ardından yine yoğun bakıma alındı, hayati riski devam ediyor. Tatlıses'in Kardeşi Hüseyin Tatlı, "Bundan sonra düzelse de artık Tatlıses'in sahne hayatı bitti. Hayranları artık plaklarından dinlerler" dedi.Yaşananlara tanıklık eden Beyaz TV İstanbul Temsilcisi Sedat Yazıcıoğlu, NTV canlı yayınında çarpıcı bir ayrıntıyı aktardı:"12.00'ye 20 kala gibi İbo Show'un yayını bitti, 10 kala da dışarı çıktı. Kameraman arkadaşların aktardıklarına göre 5-6 el silah sesi duyuyorlar, birisi havaya ateş ediyor diye düşünüyorlar. Maslak'taki Efendy Center'dan ana caddeye 20-30 metrelik bir yol var.Ana caddeye çıkmak için tam köşede durduğu anda beyaz bir Laguna'nın içindeki 3 kişi, ağır makineli silahlarla saldırıyı gerçekleştiriyorlar.Bir ayrıntı daha var, ne kadar doğru bilmiyorum. Tam çıkış anında bir genç Tatlıses'in yanına yaklaşıp fotoğraf çektirmek istiyor. Tatlıses'in çıkışını o genç yavaşlatıyor. Organize bir şey de olabilir, şu an bilemiyoruz.Polis güvenlik kameralarını topladı, şu an araştırılıyor.İbrahim Bey yayında çok neşeliydi, Harran'dan gelen 23 öğrenci vardı. Hemşehrisi olan öğrencilerle sohbet etti.Yayında 'korkmuyorum' dedi ancak bunu arada bir söylerdi, aldığı tehditle ilgili olduğunu sanmıyorum. O cümleyi tekrar izledik biz. Ama sanki içine bir şey doğmuştu, ölümden, ecelden bahsetti. Sakıp Sabancı'dan söz etti. Allah'a yakın olduğunu, ecelden korkmadığını söyledi.Şoförü o anı anlatırken 'Ateş edilmeye başlandığında karşılık verebilirdim ama karşılık verseydim çok daha kötü olurdu, katliam olurdu' diyor. Şoför en akıllısını yapıyor, basıp gaza gidiyor. Şoförü aynı zamanda koruması.İçeride kardeşiyle konuştum, Hüseyin Tatlı'yla. Hüseyin Tatlı, ameliyata ilk ve ikinci girişinde yanındaymış. Tatlı, 'Ben yakından yüzünü gördüm, melekler gibi uyuyordu. Suratı beyazdı. Bundan sonra düzelse de artık İbrahim Tatlıses'in sahne hayatı bitti. Hayranları artık Tatlıses'i plaklarından dinlerler, izlerler' dedi.Şu andaki görünüm sol tarafının felç olma ihtimali yüksek. Bunların hepsini zaman gösterecek.Sürekli söylenen, yakınlarının söylediği şey şu: Iraklılardan bahsediyorlar. Kuzey Irak'ta bir bir konut işine girmişti. Herkes bunun üzerinde duruyor. Oradaki ortaklarıyla araları açılmıştı. Bunu tabi ki güvenlik güçleri aydınlatacak."Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatlıses'in şoförü Çalışkan ve Derya Tuna'nın da aralarında bulunduğu bazı yakınlarının bilgisine başvurdu.Çevredeki binaların güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Tatlıses'in programının son bölümünün görüntüleri incelemeye alındı.Zanlıların en az 2 kişi olduğunun tahmin edildiği bildirildi. Olayda terör veya suç örgütü emaresine rastlanmadığı, bu nedenle soruşturmanın Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütüleceği öğrenildi.İbrahim Tatlıses'in son durumuna ilişkin tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nden yeni bir açıklama geldi.Açıklamada şöyle denildi:"Ameliyat sonrası olumsuz bir gelişme yok, durumu daha iyiye gidiyor. Beyindeki ödemi engelleyebilmek için uyutuluyor. Yarın sabah beyin tomografisi çekildikten sonra uyandırılıp uyandırılmayacağı görüşülecek. Şu an ameliyat sonrası durumdan daha iyi durumda. Yarın sabah saat 10.00'da yeni bir açıklama daha yapacağız. Bizim dışımızda yapılan açıklamalara itibar etmeyin. Çeşitli sosyal platformlarda gerçeği yansıtmayan pek çok bilgi dolaşmaktadır. Yarın çekeceğimiz bilgisayarlı tomografi sonrası uyutulup uyutulmayacağı ya da ne derecede uyutulacağı kararlaştırılacak. Yeni bir ameliyata gereksinim yok, şu aşamada her şey yolunda gidiyor."Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Çağlar Çuhadaroğlu ve ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, hastane girişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.Tatlıses'in beyin zarında ve beyninin içinde yaralanmadan dolayı kanama meydana geldiğini belirten Çuhadaroğlu, ilk önce bu kanamayı durdurduklarını, daha sonra da bir bütün halinde operasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.Kurşunun, Tatlıses'in başına arkadan girip önden çıktığını ve sağ kafa kemiğinde kırık oluşturduğunu kaydeden Çuhadaroğlu, sanatçının vücudunun bir bölümünün felç kalabileceğini belirtti.Çuhadaroğlu, sanatçının son durumunun değerlendirilmesi için ilerleyen zamanda tomografisinin çekileceğini ifade ederek, şu anda kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını kaydetti.Sanatçıya kaç kurşun isabet ettiğinin Adli Tıp'ın incelemesinin ardından ortaya çıkacağını dile getiren Çuhadaroğlu, Tatlıses'in 24 saat süreyle uyutulacağını, durumunun bu şekilde değerlendirileceğini söyledi.Çuhadaroğlu, Tatlıses'in burun bölgesinde de kurşun izleri olduğunu kaydetti.Tatlıses ile aynı araçta bulunan basın danışmanı Buket Çakıcı'nın da ameliyat edildiğini belirten Çuhadaroğlu, Çakıcı'nın sağlık durumunun Tatlıses'e oranla çok daha iyi olduğunu bildirdi.Kurşunun, Çakıcı'nın boğazından girdiğini belirten Çuhadaroğlu, yüz kısmında da yaraların olduğunu anlattı.Tatlıses ve Çakıcı'ya plastik cerrahi müdahale yapıldığını ifade eden Çuhadaroğlu, ikisinin de sağlık durumlarının izlendiğini sözlerine ekledi.Başhekim Çağlar Çuhadaroğlu, saat 11.00 civarında yaptığı ikinci açıklamada ise şunları söyledi:“Ailesi burada bulunuyor. Yoğun bakıma kimse girmiyor. Kendisi bizim kontrolümüz altındadır.Kalıcı hasar olabilir. Bu ameliyat onu önlemeye de yönelikti. Bize geldiğinde sol tarafı felçti. Şu an için yeni bir ameliyat gerekmiyor.Geldiğinde şuuru açıktı, ameliyata başladığımızda uyandırma zorluğu başladı.Yaralanmaya bağlı, beyinde ciddi bir hasar vardı. Beyin açıkta izlenmekteydi. Beyin zarı ve beyinde kanama vardı.Yoğun bakıma aldık, deneyimli bir ekibimiz var. Kafa basıncını düşürmek için ilaçlar veriyoruz.Konuşma güçlüğü olacağını zannetmiyorum. Görünüm açısından da bir sorun yok.Kısmi felç sözkonusu olabilir. Şüphelerim var. Hayati riski atlatırsak vücut performansını düzeltmeye çalışacağız. Bu süreç 1 yıl sürebilir.Kafa basıncı düşürmek için kafatası parçalarını karın boşluğuna yerleştirdik.İyimser olmak zorundayız çünkü geceye göre daha iyi durumdayız.Buket Hanım’ın durumu iyi, ameliyattan uyanık olarak çıktı. Yoğun bakımda bulunuyor. Onda beyinle ilgili bir hasar yok.“Başhekim Çağlar, öğleden sonra yazılı bir açıklama yapacakarını ifade etti.Bu arada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı. Erdoğan'ın, Tatlıses'in sağlığına kavuşturulması için gerekenin yapılması talimatı verdiği kaydedildi.İbrahim Tatlıses'ten İdo adlı oğlu bulunan Derya Tuna, Erdoğan’ın hastaneyi 4 kez aradığını söyledi. Tuna, “Başbakan'dan Allah razı olsun, sürekli ilgileniyor, durumunu arayıp soruyor'' diye konuştu.Konuyu yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de ''Sağlık durumunun iyiye gittiğini söylediler. Umarım sağlığına kavuşur'' dedi.Bu tür bir saldırının kime yapılırsa yapılsın üzüntü verici olduğunu dile getiren Gül, ''Tabii ki toplumun gönlünü kazanmış önemli bir sanatçıya karşı yapılınca bunun üzüntüsü daha farklı oluyor'' diye konuştu.Tatlıses'in saldırıya uğradığı Büyükdere Caddesi üzerindeki Nurol Plaza önünde çok sayıda uzun namlulu silahlara ait boş kovan bulundu.