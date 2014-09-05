Tatlıses'in kanalı borçlarını ödeyemeyince kapatıldı

İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu Tatlıses TV, borçları nedeniyle kapandı.

İbrahim Tatlıses, yaklaşık 11 yıldır yayın hayatını sürdüren kanalın, uydu borçları nedeniyle kapatılmasına Twitter'dan isyan ederek şunları söyledi:

"Tatlıses'in yayını kesilmiş vaziyette.Kolumu kesseydiniz canım bu kadar yanmayacaktı. Sayın bakanıma seslendim, ama boşunaymış meğer!

11 senedir o televizyonu ayakta nasıl tuttuğumuzu bir biz biliriz bir de Allah, bir de çalışanlar... Gerisi hava cıva ! Halkın dilini kestiniz.

Tatlıses TV'nin 80 bin dolar teminat mektubu var. Kesintiye uğraması utanç verici bir olay. Tatlıses TV çocuğum gibidir, başka bir çocukla asla istemem.

Kapatma kararı çok ağır bir karardır, sayın genel müdürüm ve sayın bakanım size yalvarmıyorum sadece…

Bu arada parasını ödemeyen bir sürü kanal var..."