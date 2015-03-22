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Tatlıses'in sağlık durumunda kritik gelişme

ABD'de geçirdiği ameliyat sonrası uyandırılıp makineye bağlı olmaksızın nefes alıp vermeye başlayan Tatlıses'in durumunda değişiklik yaşandı

22 Mart 2015 10:01

ABD'de riskli bir ameliyat geçiren ve hayati tehlikesi bulunan İbrahim Tatlıses'in mikrop kaparak karnının şiştiği öğrenildi.

Uyandırılan sanatçı, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı ve normal odaya alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili tüm gelişmeler şöyle:
 
- Sanatçı uyandırıldı ve makineye bağlı olmaksızın nefes alıp vermeye başladı.

- Yapılan ameliyatla Tatlıses'in kafasından 10 mm kemik çıkarıldı. Tatlıses operasyondan sonra hastane mikrobu kaptı. Bu nedenle karnı şişti.

- Önceki gün hastane odasında babasının yanına giden İdo Tatlıses "Baba beni duyuyorsan sağ ayağını oynat" dedi. Tatlıses çağrıya karşılık verdi ve ayağını oynattı.

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