Tatlıses'in çiçeği güvenliğe takıldı!

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Ziyaretçiler kapıda kaldı



Başbakan Erdoğan’ın ameliyat olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, İbrahim Tatlıses tarafından gönderilen ve üzerinde "R. Tayyip Erdoğan" yazısı bulunan beyaz gül demetinin, hastane güvenliğine verilen talimat nedeniyle geri çevrildiği iddia edildi. Çiçekçi Hasan Erdoğan, "İçeri almadılar, kapıda beklettiler. Çiçeği incelediler ama yine de içeriye almadılar" dedi.Hastaneye, hastasını ziyaret için gelen bir vatandaş, "Bir saattir buradayım, kimseyi içeriye almıyorlar. Neden almadıklarını da söylemiyorlar" dedi.Her gün saat 19.30 ve 20.30 arasında olan ziyaret saatinin, bugün iptal olduğunu iddia eden başka bir hasta yakını, "Güvenlik görevlileri özel bir durum olduğu için ziyaretlerin iptal edildiğini söylediler" diye konuştu.