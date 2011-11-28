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Yaşam

Tatlıses'in çiçeği güvenliğe takıldı!

Türkücü İbrahim Tatlıses, ameliyat olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek gönderdi.

28 Kasım 2011 02:00

T24 - Türkücü İbrahim Tatlıses, ameliyat olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a çiçek gönderdi. Ancak Tatlıses’in gönderdiği çiçek, güvenliğe verilen talimatla geri çevrildi. 

Tatlıses'in çiçeği güvenliğe takıldıBaşbakan Erdoğan’ın ameliyat olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, İbrahim Tatlıses tarafından gönderilen ve üzerinde "R. Tayyip Erdoğan" yazısı bulunan beyaz gül demetinin, hastane güvenliğine verilen talimat nedeniyle geri çevrildiği iddia edildi. Çiçekçi Hasan Erdoğan, "İçeri almadılar, kapıda beklettiler. Çiçeği incelediler ama yine de içeriye almadılar" dedi. 


Ziyaretçiler kapıda kaldı

Hastaneye, hastasını ziyaret için gelen bir vatandaş, "Bir saattir buradayım, kimseyi içeriye almıyorlar. Neden almadıklarını da söylemiyorlar" dedi. 

Her gün saat 19.30 ve 20.30 arasında olan ziyaret saatinin, bugün iptal olduğunu iddia eden başka bir hasta yakını, "Güvenlik görevlileri özel bir durum olduğu için ziyaretlerin iptal edildiğini söylediler" diye konuştu.


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