-TATLISES'İN ADAYLIĞI GÜNDEME GELMEDİ İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek gazetecilerin, ''Tatlıses ile ilgili bir tasarruf olabilir mi? Adaylığını açıklayacağı söyleniyordu'' sorusuna, ''Bizde o konu hiç gündeme gelmedi, öncesinde de gelmedi. Bir müracaatı da yoktu. Bazı konular görüşüldü, bazı isimler konuşuldu ama o hiç konuşulmamıştı'' dedi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, silahlı saldırı sonucu yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere Maslak Acıbadem Hastanesine geldi. Hastaneye arka kapıdan giren Arınç, Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu tarafından kapıda karşılandı. -''KORUMASI DAHA İYİ OLABİLİRDİ'' Eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sanatçı İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıyla ilgili olarak, ''Koruması daha iyi olabilirdi. Belli ki o anda koruma yeterli değil'' dedi. TBMM'de gazetecilerle sohbet eden Atalay, Tatlıses'in silahlı saldırıya uğramasından dolayı çok üzüldüğünü belirterek, iyileşmesi dileğinde bulundu. ''Koruması daha iyi olabilirdi'' diyen Atalay, ''Yeteri kadar koruması var, 3 tane... Kendi koruması, özel harekatta yetişmişler. Ama arkada, biraz uzak bir mesafede... Çok arkada araçta duruyorlar. Koruma çok hassas bir iştir. Orada belli ki o anda koruma yeterli değil'' diye konuştu. Atalay, ''Emniyetten koruma verilmemiş, başvurusu varmış ama...'' denilmesi üzerine, ''Onu bilmiyorum, İstanbul Valiliği bilir. Başvurusu var mı, verildi mi Valilik bilir'' dedi. Bu tür olaylarda sabırlı olunması gereğine işaret eden Atalay, ''Hiç ummadığınız şeyler çıkıyor. Ama bulurlar. Bulunabilecek, aydınlanabilecek bir olay. Eminim bir iki gün gibi kısa sürede oradan şey çıkar, ben öyle bekliyorum'' diye konuştu. Atalay, ''Olayda Kalaşnikof kullanılmış. Olayın profesyonel olduğu konusunda herkes hemfikir'' denilmesine, ''Çok enteresan. Gördüğüm kadarıyla İstanbul Emniyeti çok iyi çalışıyor. Hükümet, Başbakanımız yakından takip ediyor. İnşallah bulunur'' dedi. -''TATLISES'İN ADAYLIĞI HİÇ GÜNDEME GELMEDİ''- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek de gazetecilerin, ''Tatlıses ile ilgili bir tasarruf olabilir mi? Adaylığını açıklayacağı söyleniyordu'' sorusuna, ''Bizde o konu hiç gündeme gelmedi, öncesinde de gelmedi. Bir müracaatı da yoktu. Bazı konular görüşüldü, bazı isimler konuşuldu ama o hiç konuşulmamıştı'' dedi. -ŞİVAN PERVER SALDIRIYI KINADI Tanınmış sanatçı Şivan Perver, İbrahim Tatlıses'e yapılan silahlı saldırıyı kınayarak, kendisine acil şifalar diledi. Perver, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin tanınmış sanatçısı İbrahim Tatlıses'e yönelik çirkin saldırıyı kınıyor, bir an evvel sağlığına kavuşması için acil şifalar temenni ediyorum. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. Perver açıklamasında ayrıca saldırganların yakalanıp olayın tüm yönleri ile açığa çıkartılması ve kamuoyu ile Tatlıses'i sevenlerin aydınlatılmasının en içten arzusu olduğunu belirterek, "Umudum sayın Tatlıses'in en kısa zamanda sevenlerini kucaklaması, sanatını tekrar icra edebilmesi ve sağlığına bir an evvel kavuşmasıdır" dedi. -TEDAVİ YOLUNDA VE YERİNDE- Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ''Acıbadem Üniversitesi Rektörü ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmettin Pamir de hastamızı değerlendirdi. Tedavinin yolunda ve yerinde olduğunu söyledi'' dedi. Çuhadaroğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Pamir'in de Prof. Dr İlhan Elmacı'nın anlattığı gibi beklenmesi gerektiğini ve olumlu gidiş olduğunu söylediğini ifade etti. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, ''Acıbadem Üniversitesi Rektörü ve Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmettin Pamir de hastamızı değerlendirdi. Tedavinin yolunda ve yerinde olduğunu söyledi'' diye konuştu. İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı da doktorların devamlı gazetecilere açıklama yaptığını ifade ederek, itibar edilmesi gerekenin onların sözleri olduğunu belirtti. Tatlı, ''Ziyarete gelenler, çeşitli açıklamalar yapıyorlar. İyileştiğinde en iyi açıklamayı İbrahim Tatlıses yapacak. Herkesten dua etmelerini istiyorum. Özellikle Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza, Emniyet Müdürlerimize teşekkür ediyorum'' dedi. Bir gazetecinin ''Mobese görüntülerini izlediniz mi?'' sorusu üzerine Tatlı, ''Bu konuyu emniyet takip ediyor. Biz sadece babamın hayatta olmasını düşünüyoruz. Çocukları, torunları var. 4-5 saatte bir gazetecilere açıklama yapılıyor. Siz sadece bunlara itibar edin. İbrahim Tatlıses'in durumu iyiye gidiyor. Bu bir süreç'' diye konuştu. Diğer bir gazetecinin ''Siz babanızı gördünüz mü?'' sorusu üzerine Tatlı, ''Ben de herkes gibi programı seyretmiştim. Olay birkaç dakika sonra oldu. Hastaneye ilk gelenlerden biri benim. Her şeyin başından beri varım. Şu anda bir süreç içindeyiz. Onun iyi olmasını istiyoruz'' dedi. -ZİYARETLER- Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, hastanede uzmanlarla konuşup, görüştüğünü ve her şeyin daha iyiye gittiğini öğrendiğini belirterek, kendisinin düne nazaran bugün çok daha mutlu olduğunu ifade etti. Fakibaba, ''Saldırganları devletimiz bulacaktır. Yaralanan arkadaşlarımız da hastanede tedavi edilecektir. İbomuz tekrar aramızda olacak. Biz onu bir daha bırakmayacağız. Onu çok seviyoruz. Allah'tan acil şifa diliyoruz'' dedi. Hastaneye ziyarete gelenlerden sanatçı Adnan Şenses de İbrahim Tatlıses ile bir ay önce görüştüğünü kaydederek, Tatlıses'in rahatsızlığından dolayı ziyaretine geldiğini ve iş hakkında görüştüklerini ifade etti. Şenses, ''Olayı öğrendiğimde çocuklar gibi ağladım. Olaya anlam veremedim. Hastaneye ziyarete geldiğimde doktorların görmesine müsaade etmediler ama durumunun iyiye gittiğini söylediler'' diye konuştu. Bunların yanı sıra hastaneye ziyarete gelen oyuncu Oya Aydoğan ve sanatçı Mustafa Sandal'ın ziyaret çıkışında bitkin oldukları görüldü. Bu arada, Şanlıurfa'dan sevenlerinin bulunduğu yaklaşık 10 otobüsün İbrahim Tatlıses'i ziyaret etmek üzere İstanbul'a yola çıktıkları öğrenildi. İbrahim Tatlıses'in sevenleri, ''Hepmiz İbo'yuz, İbo ölemez'' sloganı attılar.