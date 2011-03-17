-TATLISES'İ YAKINLARI GÖREBİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, İbrahim Tatlıses'in durumunun dün ile aynı olduğunu, olumsuz bir gelişme bulunmadığını bildirdi. Çuhadaroğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Tatlıses'in ilaçlı tedavisinin devam ettiğini, bu tür ciddi vakalarda her gün hızlı ve olumlu gelişme beklenemeyeceğini söyledi. Çuhadaroğlu, şöyle konuştu: ''İbrahim Tatlıses'in refleksleri dün ile aynı. Uyandırma bittikten sonra gördüğümüz şeyler aynen devam ediyor. Bu da olumlu bir gelişmedir. Tatlıses'in günlük olumlu gelişmelerle yaşamda kalmasını sağlayarak, yoğun bakım servisinden normal bakım servisine almak için çalışmalar yapıyoruz. Bu tür operasyonlarda beklenen durum budur. Hastane yönetimi ve yönetimin onay verdiği hasta ile ilgilenen hekimler dışında, Tatlıses'in sağlığı ile ilgili hiçbir habere itibar etmeyin. Çünkü sadece birinci dereceden yakınları onu görebiliyor. Bunun dışında üzülerek, sağlık durumu ile ilgili çok doğru olmayan bilgilerin sizlere aktarıldığını görüyorum ve bunlara itibar etmemenizi rica ediyorum.'' Gazetecilerin, Tatlıses'in, yeme içme gibi günlük ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığını sorması üzerine Çuhadaroğlu, ''Hayır, bunun için henüz çok erken. Çok basit bir operasyondan sonra bile birkaç gün beslenme desteğini biz yapıyoruz. Başka riskleri üstlenmek istemediğimiz için bu destekleri biz yapıyoruz ama iletişim kurulabiliyor'' ifadelerini kullandı. Çuhadaroğlu, yoğun bakımda olduğu sürece yaşamsal risk bulunduğunu, yoğun bakımdan çıktıktan sonra ''yaşamsal risk bitmiştir'' denilebileceğini belirterek, Tatlıses'in dünkü durumu ile bugünkü durumu arasında bir fark bulunmadığını açıkladı. Bu tür operasyonlardan sonra gün içerisinde ''gidip gelmeler'' olabileceğini ifade eden Çuhadaroğlu, sadece birinci dereceden yakınlarının kendisini görebildiklerini söyledi. Çuhadaroğlu, günlük tedavinin aksamaması için ziyaretleri belli bir saate bağlayarak düzene soktuklarını, Tatlıses'in yakınlarına yaklaşımının da gayet olumlu olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, tedavi sürecinde adı geçen Amerikalı doktorla ilgili sorulara cevap vermezken, Tatlıses'in kendisinin açıklama yapıp yapamaması ile ilgili daha sonra yazılı bir açıklama yapacaklarını ifade etti. Çuhadaroğlu, hastane yönetiminin bundan sonra olağanüstü bir durum olmaması halinde canlı yayınlarla değil, sadece yazılı açıklamalarla bilgilendirme yapacağını da sözlerine ekledi.