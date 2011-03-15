-TATLISES'İ VURAN KALAŞNİKOF TEMİZ ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırının gerçekleştirildiği Kalaşnikof marka silahın başka bir olayda kullanılmadığı belirlendi. Alınan bilgiye göre, saldırıda kullanılan Kalaşnikof marka silahtan çıkan mermi ve boş kovanlar incelendi, daha önce herhangi bir nedenle polis kayıtlarına giren silahlarla karşılaştırıldı. Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün incelemeleri sonucunda bu silahın başka bir olayda kullanılmadığının tespit edildiği bildirildi.