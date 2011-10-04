'Tatlıses'i önce şikâyet etti sonra evlendi!'

T24 -

12 yıllık ilişki

Habertürk gazetesinden Canan İspir imzalı habere göre, Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses ile “Fırat” dizisinin Bodrum’daki çekimleri sırasında tanıştı. O tarihte 16 yaşında olan genç kadın, daha sonra “Fırat” ve “İmparator” adlı dizilerde rol aldı. 2002’de Miss Türkiye Güzellik Yarışması’nda 4’üncü oldu ve İstanbul’a yerleşerek modellik yapmaya başladı.Kendisini keşfeden Tatlıses’i 13 Mart günü uğradığı silahlı saldırı sonrasında kaldığı hastanede bir an olsun yalnız bırakmaması ise, ikilinin 12 yıllık ilişkisini gözler önüne serdi. Çift, Tatlıses’in tedavi gördüğü Maltepe Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 27 Eylül günü sürpriz bir şekilde nikâh masasına otururken, genç kadının, müstakbel eşini daha önce, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyet ettiği ortaya çıktı.Ayşegül Yıldız, nikâhtan bir hafta önce, 19 Eylül’de Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı’na giderek Tatlıses hakkında şikâyetçi oldu. Yıldız, Tatlıses’in kendisini “Seni Türkiye’de yaşatmam, çalıştırmam” diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Ancak evrakı emniyete teslim etmedi. Şikâyetinden bir hafta sonra savcılığa Tatlıses hakkındaki şikâyetinden vazgeçtiğini bildirdi. Bir gün sonra da Tatlıses’le evlendi.