-Tatlıses'e yurt dışından el robotu İSTANBUL (A.A) - 05.09.2011 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinden taburcu edilerek ameliyat olmak için Almanya'ya giden sanatçı İbrahim Tatlıses'in yurda döndükten sonra sol elinin tedavisi için yurt dışından el robotu getirilecek. Türkiye'de ilk kez kullanılacak robot ile hastalar bilgisayar ekranı yardımıyla günlük kol hareketlerini oyun oynar gibi gerçekleştirerek beynin unuttuğu hareketleri yeniden öğreniyor. Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Köksal Holoğlu, Tatlıses'in daha önce gittiği Almanya'dan fizik tedavi ve rehabilitasyon için Türkiye'ye dönmesinin tüm dikkatlerin bu alana yoğunlaşmasına neden olduğunu söyledi. Holoğlu, Tatlıses'in tedavisine Türkiye'de devam etmesinin fizik tedavi ve rehabilitasyon açısından önemli bir dönemeç olduğunu belirterek, ''Kendisinin tedavisine Türkiye'de devam etmesi, ülkemize olan güveni artırdı. Rehabilitasyon hizmeti almak için ülkemizi tercih eden yabancı hasta sayısında ciddi artışlar gözlüyoruz'' diye konuştu. Dünyada bu alanda kullanılan tüm teknolojik yeniliklerden Türkiye'deki hastaların da yararlanması için çalıştıklarını anlatan Holoğlu, ''Bir ilke imza atarak, el rehabilitasyonu için robot aldık. Dünyanın sayılı ülkelerinde el rehabilitasyonu için kullanılan 3 robot artık Romatem'in İstanbul, İzmit ve Samsun hastanelerinde de yer alacak'' dedi. Holoğlu, Tatlıses'in merkezlerinde 80 gün boyunca uygulanan tedavi ile bağımsız yürür duruma geldiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Sayın Tatlıses, 22 Ağustos'ta kafatası kemiklerinin yerine yerleştirilmesi ameliyatı için Almanya'ya gitti. Operasyon ve sonrası sürecin 3-4 hafta alacağı tahmin ediliyor. Almanya'dan döndükten sonra İbrahim Tatlıses'in sol kol rehabilitasyonuna ağırlık verilecek. Bunda da el rehabilitasyonunda dünyadaki son teknolojik yenilik olan robot kullanılacak.'' Robot sayesinde Tatlıses'in sol kolunda gözle görülür bir iyileşme sağlanacağını belirten Holoğlu, cihazdan sadece felçli hastaların değil, el cerrahisi hastalarının da yararlanacağını kaydetti.