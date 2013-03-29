Tatlıses'e saldırıya 35 yıl hapis

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada tutuku sanık Abdullah Uçmak 35 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada 7'si tutuklu 12 sanık yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı, Abdullah Uçmak'ın, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçundan 2,5 ile 9 yıl, İbrahim Tatlıses'e yönelik ''töre saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan 13 ile 20 yıl, Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik ''töre saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan 9 ile 15 yıl, ''ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek'' suçundan 5,5 yıl ile 9 yıl olmak üzere toplam 30 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

İbrahim Tatlıses, asistanı Buket Çakıcı ile birlikte 14 Mart 2011 günü gece saat 00.30'da Beyaz TV'deki İbo Şov programının çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Tatlıses'in bulunduğu araca düzenlenen belirlenen saldırıda, Tatlıses başından yaralanırken, asistanı omzundan yara almıştı.