T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tatlıses'e saldırıya 35 yıl hapis

İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğraması ile ilgili davada sanık Abdullah Uçmak 35 yıl 6 ay hapis cezası aldı

29 Mart 2013 18:42

Sanatçı İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğramasına ilişkin davada tutuku sanık Abdullah Uçmak 35 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada 7'si tutuklu 12 sanık yargılanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı, Abdullah Uçmak'ın, ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek'' suçundan 2,5 ile 9 yıl, İbrahim Tatlıses'e yönelik ''töre saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan 13 ile 20 yıl, Tatlıses'in asistanı Buket Çakıcı'ya yönelik ''töre saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek'' suçundan 9 ile 15 yıl, ''ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek'' suçundan 5,5 yıl ile 9 yıl olmak üzere toplam 30 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını istemişti.

İbrahim Tatlıses, asistanı Buket Çakıcı ile birlikte 14 Mart 2011 günü gece saat 00.30'da Beyaz TV'deki İbo Şov programının çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Tatlıses'in bulunduğu araca düzenlenen belirlenen saldırıda, Tatlıses başından yaralanırken, asistanı omzundan yara almıştı.

ETİKETLER

ibrahim tatlısessuikastAbdullah Uçmak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24