-TATLISES'E SALDIRININ BÜTÜN DETAYLARI ÇÖZÜLECEK İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin olarak ''Gözaltına alınanlarla ilgili çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz. Bu olayın bütün detaylarını çözeceğiz'' dedi. Vali Mutlu, nevruz etkinlikleri sırasında basın mensuplarının İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili sorularını yanıtladı. Mutlu, olayın mahiyeti konusunda bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirme yaptıklarını, bu çerçevede gözaltına alınanlar olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Gözaltına alınanlarla ilgili çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz. Bunun sonucunda elde edeceğimiz bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız. 9 kişinin gözaltına alınmış olması bazı konuların ehemmiyetinin bulunduğunu da bir şekilde ortaya koyuyor ama bunları netleştirmeden olumlu veya olumsuz bir şey söylemek istemem ama şu var, daha önceden de ifade ettiğim gibi bu bağlantılar üzerinde titiz çalışıyoruz. Bu olayın bütün detaylarını çözeceğiz. Bunun içerisinde de ihtimaller arasında var olan bu değerlendirmeyle ilgili olarak bazı kişiler gözaltına alındı. Onların sonuçlarını da netleştikten sonra bir kez daha açıklayacağız. Gözaltına almaların birtakım çalışmaların sonucunda olduğunu ifade etmek isterim.''