-TATLISES'E MÜZİKLİ TEDAVİ İSTANBUL (A.A) - 21.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, İbrahim Tatlıses'e bugün itibariyle müzik dinletilmeye başlandığını bildirdi. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi sürdürülen sanatçı İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: ''Sanatçı İbrahim Tatlıses'in yaralanmasının ve ameliyatının ardından bir hafta geçti. Bu süreçte tedavisini sürdüren ekip lideri Prof. Dr. İlhan Elmacı'nın verdiği bilgiye göre, hastanın durumu olumlu bir şekilde ilerlemektedir. Sayın Tatlıses her geçen gün olumlu gelişmeler göstermektedir. Bugün yapılan kontrollerde de sürecin iyi yönde gittiği izlenmektedir. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Sayın Tatlıses'e bugün itibariyle müzik dinletilmeye başlandı.''