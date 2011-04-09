Tatlıses'e Münih'te çiğ köfte servisi

T24

Sol el ve ayağına robot takılacak



Hastanede yoğun güvenlik önlemi

Menajeri Eyüp Kanat tarafından hazırlatılan yemeklerin içinde sarma ve çiğ köfte ile bol yeşilliğin olduğu öğrenildi.Öte yandan Tatlıses hastanede kendisi için ayrılan özel suite tekerlekli sandalye ile götürüldüğü ve Pazartesi gününe kadar dinleneceği belirtildi.Başında bulunan bandajların alındığı öğrenilen Tatlıses'in pazartesi günü sol el ve ayağına bilgisayarlı robot takılarak hareket ettirilmesi sağlanacağı ifade edildi.İbrahim Tatlıses’i, hastanede terör, rehin alma ve işgal gibi olaylarda görev yapan Sondereinsatzkomando (SEK) isimli ağır silahlı ekipler koruyor.Ağır silahlı ve siyah üniformalı beş kişilik ekip, sanatçının kaldığı odaya kimlik kontrolü yapmadan girişlere izin vermiyor.Alman özel timi, güvenlik gereği sanatçının da adını gizli tutuyor. Tatlıses hastanede kendi adıyla değil, bir kod numarasıyla kalıyor. Hastane yetkilileri, kendilerine Tatlıses sorulduğunda, böyle bir hastaları olmadığı yanıtını veriyor. Mesaisini tamamlayan özel tim de nöbet değişiminde bu kodu yeni gelen ekibe veriyor.Tatlıses’in hastanedeki komşuları arasında Suudi Arabistan krallık ailesinden bir hasta da var. Suudi prensin Arap dünyasında çok sevilen bir sanatçı olduğunu hatırlattığı İbrahim Tatlıses’e “geçmiş olsun” dilediği öğrenildi.Murnau Kaza Kliniği’ndeki tedavinin ikinci gününde kısa bir açıklama yapan Tatlıses’in damadı Murat Karakeçili, “Sol eli ve ayağı tutmuyor. Yardımla ayağa kalkabiliyor. Kurşun beyinde büyük hasara yol açmamış, sıyırıp geçmiş” dedi.Almanca Sondereinsatzkomando (SEK) olarak bilinen özel eğitimli timler tehlikeli koruma ve baskınlarda görev yapıyor. Korunması gereken kişiye dışarıdan tehlike unsuru varsa SEK’i göreve çağrılıyor.Terör, rehin alma ve işgal gibi olaylarda görev yapan bu ağır silahlı komandolar, siyah elbiseleri, uzun namlulu silahlarıyla tanınıyor. SEK’ler, “kuş uçurtmayan tim” olarak biliniyor.