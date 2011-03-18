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Yaşam

TATLISES'E FİZİK TEDAVİ İSTANBUL (A.A)

18 Mart 2011 13:34

-TATLISES'E FİZİK TEDAVİ  İSTANBUL (A.A) - 18.03.2011 - Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in dünden itibaren fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Reyhan Çeliker'in yönetiminde fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığını bildirdi. Çuhadaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı saldırı sonucu yaralanma sebebi ile 14 Mart'ta Acıbadem Maslak Hastanesine getirilen İbrahim Tatlıses'in yapılan izleniminde gece boyunca hiçbir sorun olmadığını belirtti. Çuhadaroğlu, beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı'nın başkanlığındaki tedavi ekibi tarafından bu sabah yapılan tıbbi değerlendirmesinde de sanatçının sağlık durumunda olumsuz bir durumun gözlenmediğini ifade etti. Çuhadaroğlu, sanatçının tedavisinin devam ettiğini ve dünden itibaren Acıbadem Maslak Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Çeliker'in yönetiminde fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığını kaydetti.

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