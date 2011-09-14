Tatlıses yılbaşında sahnelerde

T24 - Yedi ay önce uğradığı silahlı saldırı sonrası sol tarafı felç kalan ve tedavisi süren İbrahim Tatlıses’in yılbaşında sahneye çıkacağı öğrenildi.



Geçen günlerde Almanya’da yapılan ameliyatla kafasından alınan kemikler yerine yerleştirilen ve hızla sağlığına kavuşan Tatlıses, İstanbul’a döner dönmez yılbaşında sahne alacağı kanalın belli olduğunu açıkladı.



Ancak Tatlıses kanalın ismini açıklamadı.



Kafasına isabet eden kalaşnikof kurşununa rağmen yaşamasını “Ben tanrının bir mucizesiyim” diye yorumlayan ve bu nedenle yılbaşında 1 milyon TL karşılığı çıkaracağı albüme de “Mucize” adını veren Tatlıses, 3’ü kendisine ait 9 şarkı seslendirecek.



Yeni şarkılarını da ilk kez yılbaşı gecesi seslendirecek olan Tatlıses, acunn.com’un iddiasına göre yılbaşı gecesi için 750 bin TL’lik rekor bir ücret alacak. Show TV, Beyaz TV ve TNT ile görüştüğü bilinen Tatlıses’in TNT ile anlaştığı da öne sürüldü.



Ancak Maltepe’deki Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavisinin ardından bir süre de Bodrum’da kalma planı yapan Tatlıses, bu konuda sessiz kaldı.



