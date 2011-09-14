T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Tatlıses yılbaşında sahnelerde

Yedi ay önce uğradığı silahlı saldırı sonrası sol tarafı felç kalan ve tedavisi süren İbrahim Tatlıses’in yılbaşında sahneye çıkacağı ö

14 Eylül 2011 03:00

T24 -  Yedi ay önce uğradığı silahlı saldırı sonrası sol tarafı felç kalan ve tedavisi süren İbrahim Tatlıses’in yılbaşında sahneye çıkacağı öğrenildi.


Geçen günlerde Almanya’da yapılan ameliyatla kafasından alınan kemikler yerine yerleştirilen ve hızla sağlığına kavuşan Tatlıses, İstanbul’a döner dönmez yılbaşında sahne alacağı kanalın belli olduğunu açıkladı.


Ancak Tatlıses kanalın ismini açıklamadı.


Kafasına isabet eden kalaşnikof kurşununa rağmen yaşamasını “Ben tanrının bir mucizesiyim” diye yorumlayan ve bu nedenle yılbaşında 1 milyon TL karşılığı çıkaracağı albüme de “Mucize” adını veren Tatlıses, 3’ü kendisine ait 9 şarkı seslendirecek.


Yeni şarkılarını da ilk kez yılbaşı gecesi seslendirecek olan Tatlıses, acunn.com’un iddiasına göre yılbaşı gecesi için 750 bin TL’lik rekor bir ücret alacak. Show TV, Beyaz TV ve TNT ile görüştüğü bilinen Tatlıses’in TNT ile anlaştığı da öne sürüldü.


Ancak Maltepe’deki Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tedavisinin ardından bir süre de Bodrum’da kalma planı yapan Tatlıses, bu konuda sessiz kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24