Tatlıses yeniden İstanbul'da!

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu tedavi gördüğü Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden taburcu edilerek, Almanya'ya giden sanatçı İbrahim Tatlıses yurda döndü.



Almanya'nın Münih kenti yakınlarındaki Murnau Kliniğinde ameliyat olan Tatlıses, bugün özel uçakla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Burada camları filtrelenmiş özel bir minibüse alınan Tatlıses, konvoy eşliğinde Maltepe'deki Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilatasyon Merkezi'ne getirildi.



Tatlıses, merkeze girişi sırasında gazetecilerin görüntü almaması için üzerine beyaz bir branda çekilerek, hastaneye alındı.



Bu arada, Tatlıses'in sevenleri, yanlarında getirdikleri çiçekleri hastane önüne bıraktı.







