Tatlıses trafikte

T24

17 Haziran saat 10.30... Yer Levent Oto Sanayi Sitesi...Trafik açılınca virajı dönen Tatlıses, yolun kenarında park halinde olan ve üzerinde oto kurtarıcısı yazan kamyonetini gözüne kestiyor. Trafiği sıkıştırdığını düşündüğü kamyonetin yanına yaklaşan Tatlıses, bağırarak şoföre neden orada durduğunu soruyor.Sürekli aynı bölgede duran ve trafikle ilgisi olmayan kamyonetin şoförü de Tatlıses’in neye kızdığını anlamadığı için boş boş bakıyor. Bunun üzerine iyice sinirlenen ve öfkeden deliye dönen Tatlıses, otomobilinden fırlayıp şoförün yanına gidip ağza alınmayacak küfürler sarf etmeye başlıyor. Tatlıses, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında şoförü tehdit edip kolunu çekiştiriyor. Yumruğunu kaldıran ve “Seni döverim” diye bağıran Tatlıses, avazı çıktığı kadar bağırıp ortalığı inletiyor. Dona kalan şoför hiçbir karşılık cevap vermeyince de Tatlıses, dönüp aracına tekrar biniyor.