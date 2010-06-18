T24 LogoT24 Logo
Magazin

Tatlıses trafikte

İbrahim Tatlıses, Irak plakalı BMW marka otomobiliyle trafikten çıkmaya çalışıyor.

18 Haziran 2010 03:00

T24 - Son dönemde Kuzey Irak’ta inşaat işleri yapmaya başlayan İbrahim Tatlıses, Irak plakalı BMW marka otomobiliyle trafikten çıkmaya çalışıyor.

Trafik Tatlıses’ten sorulur!
17 Haziran saat 10.30... Yer Levent Oto Sanayi Sitesi...

Trafik açılınca virajı dönen Tatlıses, yolun kenarında park halinde olan ve üzerinde oto kurtarıcısı yazan kamyonetini gözüne kestiyor. Trafiği sıkıştırdığını düşündüğü kamyonetin yanına yaklaşan Tatlıses, bağırarak şoföre neden orada durduğunu soruyor.

Sürekli aynı bölgede duran ve trafikle ilgisi olmayan kamyonetin şoförü de Tatlıses’in neye kızdığını anlamadığı için boş boş bakıyor. Bunun üzerine iyice sinirlenen ve öfkeden deliye dönen Tatlıses, otomobilinden fırlayıp şoförün yanına gidip ağza alınmayacak küfürler sarf etmeye başlıyor. Tatlıses, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları altında şoförü tehdit edip kolunu çekiştiriyor. Yumruğunu kaldıran ve “Seni döverim” diye bağıran Tatlıses, avazı çıktığı kadar bağırıp ortalığı inletiyor. Dona kalan şoför hiçbir karşılık cevap vermeyince de Tatlıses, dönüp aracına tekrar biniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24