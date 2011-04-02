Tatlıses tedavi için Almanya'ya gidiyor

T24- Uğradığı saldırı sonrasında sol tarafı kısmi felç olan sanatçı İbrahim Tatlıses, tedavi için Almanya’ya gidecek.









14 Mart’ta düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses’in sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Tatlıses’in vücudunun sol tarafındaki kısmi felcin tedavisi de sürüyor.

Fizik tedavi uygulanan İbrahim Tatlıses’in bir an önce ayağa kalkması için sevenleri de seferber oldu.

Vatan gasetesinin haberine göre; Ahmet Tatlı babasını tedavi için Almanya’ya götüreceklerini söyledi.

Tatlı, şöyle konuştu:

“Almanya’da 4 haftalık bir tedavi süreci yaşanabilir. Oradaki 10 tesislerle yazışmalar yapıyoruz. İbrahim Bey hangisini isterse oraya gideceğiz. Belki 1 hafta belki 10 gün sonra gideceğiz.

Doktorlarımızın da isteği babamın Almanya’daki tesislerde fizik tedavi görmesi. Burada bir odanın içinde yapılan tedavi orada koskocaman bir tesiste olacak.”