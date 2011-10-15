



T24- Mart ayında uğradığı silahlı saldırıdan bu yana hastanede ve rehabilitasyon merkezinde tedavi gören İbrahim Tatlıses, taburcu oldu.







Hürriyet'in haberine göre, Selenium Twins’teki rezidansa yerleşen Tatlıses’in Cavit Çağlar’a ait, Boğaz manzaralı 330 metrekarelik daireyi 7 bin 500 dolara kiraladığı öğrenildi.

Bu arada Tatlıses’in, Kuşadası ve Bodrum’daki üç otelini yaklaşık 13 milyon dolara sattığı ve bu paranın yaklaşık 11.5 milyon dolarının da borçlara gittiği yönündeki haberler için bir açıklama yapıldı.



Sanatçının menajeri Eyüp Kanat, yalnızca Bodrum’daki Golo Beach Hotel’in satıldığını, Tatlıses Apart Hotel ve Kuşadası Tatlıses Otel’in satışıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

