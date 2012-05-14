'Tatlıses suikastinde AKP'nin parmağı var'

BDP Genel Başkanı Demirtaş, İbrahim Tatlıses’in uğradığı saldırının kendileri ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını, ancak suikastta AKP iktidarının parmağı olduğunu söyledi.

Beraberinde BDP milletvekilleri İbrahim Binici ve Nursel Aydoğan ile birlikte öğle saatlerinde Şanlıurfa ’ya gelen BDP Lideri Demirtaş, partililer tarafından karşılandı. Selahattin Demirtaş ve beraberindeki milletvekilleri, daha sonra BDP İl Başkanlığı’na geçerek partililerle bir süre görüştü. Demirtaş, daha sonra gazetecilere geçen hafta düzenlenen ve aralarında BDP Şanlıurfa İl Başkanı Fatma İzol ile ilçe başkanlarının da bulunduğu 22 kişinin tutuklandığı KCK operasyonunu değerlendirdi.

Son 3 yıl içerisinde Şanlıurfa ’da, aralarında milletvekili seçilen İbrahim Ayhan’ın da bulunduğu birçok partili yöneticinin tutuklandığını belirten Demirtaş, Şanlıurfa ’da polis içinde, BDP’lilerin tutuklanmasını amaçlayan bir çete oluştuğunu iddia etti. Demirtaş şöyle konuştu:

"Urfa emniyetinde, altını çizerek belirtiyorum, arkadaşlarımız bir çete tarafından yapılan komplolar neticesinde tutuklanmıştır. Urfa emniyetinde BDP'ye karşı bir komplo çetesi kurulmuştur. Bu çete ahlaksızca bir tutum içerisinde hukuku, kanunu, vicdanı hiçe sayarak, tek görevi BDP ve yöneticilerine karşı komplo hazırlamaya çalışıyor. AKP, 'BDP’yi Urfa’da bitireceksiniz’ talimatı vermiş. Emniyet bu talimatı almış durumda ve Urfa emniyetine çöreklenmiş olan bu çete BDP ’nin bütün etkinliklerini, bütün çalışmalarını terörize etmeye çalışıyor. Urfa emniyetindeki çeteye buradan sesleniyorum; ’Bundan sonra sizlerle uğraşacağız, daha fazla uğraşacağız, sizin bu şehirde yaptığınız bütün pislikleri birer birer ortaya çıkaracağız, sizin bu komplolarınızın hesabını birer birer soracağız.’ Valiliğin korumasında olan bu çete bilsin ki, Urfa’da size teslim olacak tek bir BDP’li yok. Urfa Valisi’nin işi BDP ile mücadele değildir."

'Tatlıses suikastinde AKP parmağı var'

Şanlıurfalı türkücü İbrahim Tatlıses’in uğradığı saldırının kendileri ile ilişkilendirilmeye çalışıldığını, ancak suikastta AKP iktidarının parmağı olduğunu iddia eden Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Urfa’nın değerli bir evladı İbrahim Tatlıses olayını hatırlıyorsunuz. Israrla BDP ile ilişkilendirmeye çalıştılar. Ama şu gün o olayla ilgili tutuklanan BDP’li arkadaşımız cezaevinde değil, artık tahliye edilmiştir, suçsuz bulunmuştur. Tek bir BDP’li Tatlıses saldırısı ile ilgili tutuklu değildir. Tümüyle bir çete İbrahim Tatlıses olayını yapmıştır ve dosyadan anlaşıldığı kadarıyla o suikast hazırlığını girişimini yapan çete, suikasttan iki ay önce takibe alınmış, telefonları dinleniyor. Adım adım izleniyor bu çete. Tatlıses suikastı içerisinde olduğu tespit edilmesine rağmen müdahale edilmiyor. Suikastı yaptıktan sonra ancak yakalanıyor. Çetenin ifadesi alınırken Terörle Mücadele Şubesi dosyaya el koyuyor ve BDP ile dosyayı ilişkilendiriyorlar. Bir parti meclis üyesi arkadaşımızı tutuklayıp bu dosya ile ilişkilendirip Urfa halkının kafasını bulandırmaya çalışıyorlar. Seçim öncesi bunlar yaşanıyor, şimdi ise yargılama sırasında BDP’nin olayla ilgili alakası olmadığı, tümüyle ilgili bir çete olduğu ve o çetenin de bu suikastı yapacağının tespit edildiği anlaşılıyor. Dolaysıyla AKP iktidarının Tatlıses suikastında parmağının olduğu ortaya çıkıyor."

Demirtaş, başkanlık sistemini ilişkin olarak kendilerinin demokratik özerkliği model olarak önerdiklerini belirterek, "Bu model Türkiye’nin özgün koşullarına karşı en etkili, en demokratik idari modeldir. Başkanlık sistemi tartışılmasın demiyoruz, ama demokratik özerkliği bölücü ilan edip başkanlık sistemini tartıştırırsanız asıl bölücülük bu olur" dedi. Demirtaş’ın konuşması sırasında partililer zaman zaman PKK lehine slogan attı.

Demirtaş, başkanlık sistemini ilişkin olarak kendilerinin demokratik özerkliği model olarak önerdiklerini belirterek, "Bu model Türkiye’nin özgün koşullarına karşı en etkili, en demokratik idari modeldir. Başkanlık sistemi tartışılmasın demiyoruz, ama demokratik özerkliği bölücü ilan edip başkanlık sistemini tartıştırırsanız asıl bölücülük bu olur" dedi. Demirtaş’ın konuşması sırasında partililer zaman zaman PKK lehine slogan attı.