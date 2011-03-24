-TATLISES SİLAHLA YARALANDIĞINI BİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, İbrahim Tatlıses'in sağlığının olumluya gittiğinin gözlendiğini, püre tarzı hafif ve hazmı kolay gıdalar verilmeye başlandığını bildirdi. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti: ''Sanatçının bugün yapılan değerlendirmesinde, sağlığının olumluya gittiği gözlenmiştir. Ayrıca, püre tarzı, hafif ve hazmı kolay gıdalar verilmeye başlanmıştır. Hareketleri her geçen gün artmaktadır. Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon tedavisi devam etmektedir. Bugün yayımlanan bazı haberlerde, İbrahim Tatlıses'in 'silahlı saldırı sonucunda değil, trafik kazasında yaralandığını sandığı' bilgisi verilmektedir. Yine aynı haberde, doktorlarının 'ruhsal çöküntü yaşamaması için' silahla yaralandığını kendisinden sakladığı iddiasında bulunulmaktadır. Haberde yer alan bu bilgilerin tümü gerçek dışıdır. İbrahim Tatlıses, ilk günden bu yana kendisinin silahla yaralandığını bilmektedir.'' -YANINA SADECE AİLESİNİN GİRMESİNE İZİN VERİLMEKTEDİR- Açıklamada, ayrıca Tatlıses'in 14 Mart'ta saat 00.50'de Acıbadem Maslak Hastanesi Acil Servisi'ne getirildiği ve tedavisinin ilk günden bu yana yoğun bakım servisinde sürdürüldüğü belirtilerek, şöyle devam edildi: ''İbrahim Tatlıses'in tedavisi, beyin ve sinir cerrahı Prof. Dr. İlhan Elmacı ve ekibi, anestezi ve reanimasyon uzmanı Prof. Dr. Elif Akpek ve ekibi, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı Doç. Dr. Şükrü Yazar ve ekibi, kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Cem Alhan ve ekibi, kulak burun boğaz uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ünal ve ekibi, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Reyhan Çeliker ve ekibi, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Işıl Köylüoğlu tarafından sürdürülmektedir. Yanına, hastaneye geldiği ilk günden beri yalnızca ailesinin girmesine izin verilmektedir. Diğer ziyaretçiler, özel bekleme odasına alınmakta ve kendilerine yoğun bakım uzmanları tarafından sanatçının sağlığı ile ilgili bilgiler burada verilmektedir.''