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Yaşam

TATLISES, SEVENLERİNE EL SALLADI İSTANBUL (A.A) 

20 Haziran 2011 19:50

-TATLISES, SEVENLERİNE EL SALLADI İSTANBUL (A.A) - 20.06.2011 - İbrahim Tatlıses, tedavi gördüğü Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuloğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin terasına çıkarak, sevenlerine el salladı. Alınan bilgiye göre, bir grup Tatlıses hayranı, sanatçının tedavi gördüğü merkezin önüne gelerek, kurban kesti. Daha sonra grup davul-zurna eşliğinde halay çekerken, Tatlıses de başında bir beyaz şapkayla merkezin terasına çıkarak sevenlerine el salladı. Tatlıses daha sonra merkezdeki odasına alındı.

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