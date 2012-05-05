Tatlıses sesini daha iyi kullanabilmek için operasyon geçirdi

Uğradığı silahlı saldırı sonucu sol tarafı felç olan İbrahim Tatlıses’in, sesini daha iyi kullanabilmek için bir operasyon daha geçirdiği iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, geçen yıl uğradığı silahlı saldırı sonrası sol tarafı felç kalan ve eski sağlığına kavuşabilmek için verdiği savaşla bir mucizeye imza atan İbrahim Tatlıses, yeni bir operasyon daha geçirdi.

“Mucize” adlı albümünün stüdyo okumalarına başlayan Tatlıses’in ameliyatını Kulak Burun Boğaz Uzmanı İsmail Koçak’ın yaptığı ifade edildi. Ses cerrahisi alanındaki bir numaralı isimlerin başında gelen Koçak’ın sesini daha iyi kullanabilmesi için Tatlıses’e ufak bir operasyon yaptığı öğrenildi.

Kral TV Müzik Ödülleri’nde eskisi gibi şarkı söylemesinin mümkün olmadığını söyleyenlere inat yeni albümüne başladığını açıklayan Tatlıses’in, Koçak’tan ses terapisi aldığı da gündeme gelmişti. Ancak menajeri Eyüp Kanat “İbrahim beyin böbrek taşı vardı. Onu aldırdı” dedi.