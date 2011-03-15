-TATLISES SALDIRISINDA 110 KİŞİ İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıyı soruşturmak için 30 polisin görev aldığı 10 ekip oluşturuldu. Şu ana kadar 110 kişinin bilgisine başvuruldu Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının fail ya da faillerinin yakalanabilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde 8, MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemek için de 2 ekip olmak üzere 30 polisin görev aldığı 10 ekip kuruldu. Olayın 8-10 saniye kadar sürdüğü, Tatlıses'in saldırıdan kısa bir süre önce birileriyle fotoğraf çektirdiği ve bu kişinin de arandığı bildirildi. Saldırıda kullanılan Kalaşnikof marka otomatik tüfekten çıkan mermi ve boş kovanlar ile daha önce herhangi bir nedenle polis kayıtlarına girmiş olan silahlarla karşılaştırıldığı kaydedildi. Tatlıses'in korumalarının ''şüpheli'' konumunda bulunmadıkları, şu ana kadar olaya ilişkin 110 kişinin bilgisine başvurulduğu ifade edildi. Bu arada, Tatlıses'in şoförü Hakan Çalışkan ile korumaları emekli Özel Harekat polisi Mehmet Selami Aldemir ile polis memuru Uğur Mazlum'un konuya ilişkin yeniden bilgisine başvuruluyor.