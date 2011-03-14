-TATLISES, SABAHA KADAR UYUTULACAK İSTANBUL (A.A) - 14.03.2011 - Maslak Acıbadem Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, uğradığı silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan sanatçı İbrahim Tatlıses'in hayati tehlikesinin halen devam ettiğini belirterek, '' Tatlıses'i şimdi uyutacağız yarın sabaha karşı uyandırmayı planlıyoruz'' dedi. Prof. Dr. Elmacı, hastane girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İbrahim Tatlıses'in kontrol tomografisinin bu sabah saat 10.00'da çekildiğini, durumunun getirildiği ana göre daha iyi olduğunu, ''kafa içi basıncı düşürmeye yönelik tedavi uygulandığını'' belirterek, şunları söyledi: ''Tatlıses'in hayati tehlikesi halen devam etmektedir. Kafa içi basıncı istediğimiz düzeyde devam ediyor. Planlarımız, İbrahim Tatlıses'i şimdi uyutacağız yarın sabaha karşı uyandırmayı planlıyoruz. Yarın sabah tekrar tomografi çekilecek onun sonucuna göre büyük bir ihtimalle uyandırma sürecine girilecek. Daha önce söylediğimiz gibi bu bizi daha da rahatlatmıştır. Ailenin istediği bir kaç kelimeye de yer vermek istiyorum. Aile buradadır, birçok ziyaretçisi ve çok merak edeni var. Ancak yoğun bakıma kimse giremez. 'Yoğun bakıma giriliyor' gibi söylentiler yalandır. Kendisi yoğun bakımda bizim kontrolümüz altındadır.'' -''KALICI BİR HASAR OLABİLİR''- Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Elmacı, ''Yaralanma sonrası kalıcı bir hasar oluşacak mı?'' sorusuna, ''Kalıcı bir hasar olabilir, burada asıl amaç hayati riskin ortadan kalkmasıdır. Ancak bu yapmış olduğumuz ameliyat zaman içerisinde ortaya çıkabilecek kalıcı hasarı da önlemeye yönelik bir ameliyattır. Sonucu birlikte göreceğiz'' yanıtını verdi. Prof. Dr. Elmacı, ''Sol tarafının felç olduğu bilgisi doğru mu?'' sorusuna karşılık, ''Bize geldiğinde sol tarafında tamamen felç vardı. Bir dizi ameliyat uygulandı. Şu anda bir ameliyat gerekmiyor. Tomografilerle son durumu göreceğiz. İlk geldiği saatlerde, şuuru açıktı. Fakat yarım saat içerisinde uyandırılma zorluğu başlamıştı. Ameliyata başladığımız zaman seslendiğimizde bizi anlaması duyması anlamında ciddi bir zorluk içindeydi'' dedi. ''Vücudunda tek kurşun mu vardı?'' sorusuna ''Benim bu konuyla ilgili bilgim yok. Bunu büyük bir ihtimalle adli tıp değerlendirecektir'' yanıtını veren Prof. Dr. Elmacı, açıklamasına, şöyle devam etti: ''Bu yaralanmaya bağlı beyin içerisinde ciddi bir hasar meydana gelmiştir. Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak açık beyin yarası mevcuttu. Kafasında çarpmanın olduğu yerde çok parçalı kırık vardı. Beyin zarıyla beyin arasında kanama vardı fakat şu anda beyin içinde bir kanama söz konusu değildir. Kanama durduruldu. Ameliyattan sonraki süreçte hastamızı yoğun bakıma aldık. Kafa içi basıncı düşürmekle ilgili çok deneyimli bir ekibimiz var. Bu anlamda bizim de kontrolümüzde olmak üzere uyutma prosesi (süreci) gerçekleştiriliyor. Ayrıca kafa içi basıncı düşürmek için kullandığımız klasik ilaçlar var bunları veriyoruz. Ara ara da gelişmeleri tomografiyle takip ediyoruz. Beyninin hasar gördüğü taraf konuşma fonksiyonunu sağlayan taraf değildir. Bu durumda konuşma güçlüğünün olacağını zannetmiyorum. Ancak bir kuvvet kaybı olabilir. Görünüm olarak da bir sorun olacağını sanmıyorum. Önemli olan hayati tehlikeyi önlememiz daha sonra da vücut fonksiyonlarını nasıl düzeltebiliriz bunun planını yapmalıyız. Bu da 1 yıllık bir süreçtir. Şu anlık tomografinin, nabzının ve tansiyonunun stabil gitmesi sevindirici bir şey, bu anlamda daha pozitifiz.'' -BASIN DANIŞMANININ SAĞLIK DURUMU İYİ- Prof. Dr. Elmacı, basın mensuplarının, Tatlıses'in basın danışmanı Buket Çakıcı'nın sağlık durumunu sormaları üzerine ise ''Buket Hanımın sağlık durum iyi. Kendileri ameliyattan uyanık olarak çıktı. Onun da yoğun bakımda takibi devam ediyor. Onda beyinle ilgili bir hasar yok'' ifadelerini kullandı.