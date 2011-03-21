Tatlıses müzik dinlemeye başladı

T24- Uğradığı silahlı saldırının ardından bir haftadır hastanede tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'e bugün müzik dinletildi.

İstanbul Maslak'ta yaklaşık bir hafta önce silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Tatlıses'in hayranlarına yeni bir sevindirici haber geldi. Sanatçıya bugün itibariyle müzik dinletilmeye başlandı.

Tatlıses'in tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, ünlü türkücünün sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklamasında şu bilgileri verdi:

''Sanatçı İbrahim Tatlıses'in yaralanmasının ve ameliyatının ardından bir hafta geçti. Bu süreçte tedavisini sürdüren ekip lideri Prof. Dr. İlhan Elmacı'nın verdiği bilgiye göre, hastanın durumu olumlu bir şekilde ilerlemektedir.



Sayın Tatlıses her geçen gün olumlu gelişmeler göstermektedir. Bugün yapılan kontrollerde de sürecin iyi yönde gittiği izlenmektedir. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Sayın Tatlıses'e bugün itibariyle müzik dinletilmeye başlandı.''

9 KİŞİ ADLİYEDE

Sanatçı İbrahim Tatlıses’e yapılan silahlı saldıyı PKK’nın alt kolu olan TAK’ın üstlendiği iddialarının ardından 9 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan biri kadın 9 zanlı, İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Polis aracıyla adliyeye getirilen zanlılar, polis nezaretinde, tutukluların adliyeye girişinde kullanılan kapıdan içeri alındı.

Zanlıların adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirileceği, daha sonra soruşturmayı yürüten savcı tarafından sorgulanacağı bildirildi.