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Yaşam

Tatlıses mahkemede yemin edecek

Halı portre sanatçısının, borcunu ödemedi için açtığı davada mahkeme, Tatlıses'in`halıyı almadım' yemini etmesi kararı aldı.

08 Ocak 2009 02:00

Ispartalı halı portre sanatçısı Ahmet Aksakal'ın, verdiği halının bedeli 25 bin TL'yi alamadığı iddiasıyla İbrahim Tatlıses'e karşı açtığı davada mahkeme, ünlü türkücünün `halıyı almadığına dair yemin etmesi' yönünde karar aldı.

Halı portre sanatçısı Ahmet Aksakal, dokuduğu portre halıyı 2000 yılında yapılan Isparta Gül Halı Festivali'ne katılan İbrahim Tatlıses'e verdi. Aksakal'ın 25 bin YTL'ye sattığını söylediği, Tatlıses'in ise hediye olarak kabul ettiği halı, iki taraf arasında gerginliğe neden oldu.

Aksakal, borcun ödenmemesi ve gönderilen faturaların olumlu şekilde cevaplandırılmaması iddiasıyla İbrahim Tatlıses aleyhinde 2007 yılında dava açtı. Aksakal'ın avukatı Hakan Koçer, davanın Isparta 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ettiğini belirterek, "Müvekkilim 2000 yılında İbrahim Tatlıses'e halı satmasına rağmen alacağını tahsil edememiştir. Biz de hukuk mücadelesiyle alacağın tahsilini yapmaya karar verdik. 2007 yılında açtığımız dava sürüyor. Talebimiz üzerine İbrahim Tatlıses'ten yemin alınması yönünde mahkemeden karar çıktı. Tatlıses, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Ahmet Aksakal'dan halı almadığına dair yemin verirse dava düşecek, aksi durumda borcunu ödemek zorunda kalacak" dedi.

Avukat Koçer, yemin metnini yazıp İstanbul Adliyesi'ne gönderildiğini söyledi.

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