Tatlıses: İyi niyet kurbanıyım, hakkımı arayacağım

T24- İbrahim Tatlıses Kuşadası'ndaki Tatlıses Otel'in icra yoluyla satılması ile ilgili konuştu.
Kuşadası'ndaki
4 yıldızlı Tatlıses Otel
'in icra
yoluyla satılmasına tepki gösteren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses
, iş başlamadan 300 bin lira peşin para verdiğini belirterek "5 çek verdim. İşleri düzgün yapamadılar. Ben de ödemeyi durdurdum. İyi niyet kurbanıyım" dedi. Otelin iç tasarım işlerini yaptırmak üzere bir tanıdık vasıtasıyla kendilerine gelen kişilere iş verdiğini kaydeden Tatlıses, 2 milyon 900 bin liraya anlaştıklarını, iş başlamadan 300 bin lira ödeme yaptığını belirtti. Otelin iç tasarımını yapması için anlaştığı firmanın işleri hatalı ve eksik yaptığını, bu nedenle ödemesi gereken paranın bir kısmını durdurduğunu belirten sanatçı "Bugüne kadar 2 milyon 400 bin TL'ye yakın para ödedim. Mahkemede karşı tarafın avukatı ayıplı hizmet ürettiklerini kabul etti. Ancak mahkeme ödediğimiz parayı görmezden gelerek aleyhimize karar verdi. Yüksek mahkemede hakkımızı arayacağız" dedi. Kuşadası'ndaki oteli 10 yıllığına kiraya verdiğini belirten İbrahim Tatlıses, "10 yıllık parasını peşin aldım. Tapuya da karşı tarafın kendini güvende hissetmesi için şerh koydum. Benim iznim ve anlaşmam dışında satış söz konusu olamaz. İznim dışında birisinin satın alması durumunda 10 yıl boyunca hiçbir gelir elde edemez" dedi.