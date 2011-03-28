-TATLISES İLK MESAJINI VERDİ İSTANBUL (A.A) - 28.03.2011 - İbrahim Tatlıses'in ne istediğinin sorulması üzerine ''Sevenlerimin duasını bekliyorum. Sevenlerime kalbi duygularımı gönderiyorum'' dediği kaydedildi. Maslak Acıbadem Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarıyla son kez bir araya geldiklerini belirterek, bundan sonra Tatlıses'in çok daha iyi olacağını düşündükleri için toplantılara gerek kalmayacağı yönündeki inancını dile getirdi. Tatlıses'i cuma günü yoğun bakım ünitesinden çıkararak, normal kata aldıklarını ifade eden Çuhadaroğlu, her gün yüzlerce hatta binlerce ziyaretçinin kendisiyle konuşmak istediğini ancak rahatını sağlamak amacıyla ziyaret kısıtlamasına devam ettiklerini belirtti. Çuhadaroğlu, Tatlıses'te 2 haftalık sürede beklediklerinden daha hızlı bir gelişme olduğunu dile getirerek, ''Bu hızlı iyileşme süreci bu şekilde devam ederse bildiğimiz İbrahim Tatlıses'i öngörülenden çok daha kısa bir sürede aramızda göreceğimizi umuyorum'' dedi. Prof. Dr. Çuhadaroğlu, Tatlıses'e fizyoterapi uygulamaya ve diğer destekleri vermeye devam ettiklerini kaydetti. -AYAĞA KALKACAK DURUMDA DEĞİL- Tatlıses'in ameliyatını gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. İlhan Elmacı da Tatlıses'in normal bakım şartlarında tedavisinin devam ettiğini belirterek, ''Bizim açımızdan hayati risk kalktığı için yoğun bakımdan çıkardık. Hayati riskin kalkmış olduğunu sizlerle paylaşmaktan mutlu oluyorum'' şeklinde konuştu. Bundan sonra yeni sorunlarla uğraşacakları bir döneme girdiklerini ve Tatlıses'in normal bakım şartlarında tedavisinin yapıldığını anlatan Elmacı, şunları kaydetti: ''Bunun içerisinde ilaçlar bir takım destek tedavileri var. Ama kendisini fotoğraftan gördüğünüz üzere kendi yemeğini yemektedir. Gayet güzel konuşmaktadır. Sağ tarafını çok güzel bir şekilde kullanmaktadır. Hafızasıyla ilgili aklen ve fikren bizim açımızdan herhangi bir sorun yoktur. Sol tarafında bize geldiğinde belirtiğimiz tam kuvvet kaybı düzelme eğilimindedir. Fizyoterapi tedavisi almaktadır. Genel durumu bizim açımızdan oldukça iyi. Önümüzde tedavilerin devam edeceği yeni bir dönem var.'' Tatlıses'in fizik tedavisinin devam ettiğini, yaralanmalara bağlı ciddi bir harabiyet ve enfekte durumun oluştuğunu ifade eden Elmalı, antibiyotik tedavisinin minimum olarak 2 hafta daha devam edeceğini söyledi. Sol taraftaki kuvvet kaybının devam ettiğini anlatan Elmacı, ''Kendisi ayağa kalkacak durumda değil. Yatakta tedavisi devam ediyor. Küçük arabalarımızla dolaştırabiliyoruz'' şeklinde konuştu. -6 AYA KADAR DEVAM EDEBİLİR- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Reyhan Çeliker de Tatlıses'in çok önemli bir ameliyat geçirdiğini dile getirerek, yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınır alınmaz daha yoğun bakımdayken rehabilitasyon programına başlandığını kaydetti. Bu dönemdeki rehabilitasyonun amacının yatmaya bağlı oluşabilecek sorunları önlemek olduğunu belirten Çeliker, artık daha aktif ve yoğun bir rehabilitasyon programına başladıklarını anlattı. -İLK RÖPORTAJ- Hastaneden basın mensuplarına dağıtılan, ''ilk röportajını Acıbadem Sağlık Grubu Kurumsal İletişim Bölümüne verdiği'' belirtilen bilgi notunda, ''yoğun bakım servisinden çıkması nedeniyle sevenlerine mesaj iletmek isteyen Tatlıses'e, kendisini yormamak için birkaç soru yöneltildiği'' ifade edildi. Röportajda, ''Kendisini nasıl hissettiği'' sorusuna Tatlıses'in ''Süperim, süper'' şeklinde yanıt verdiği kaydedilen bilgi notunda, Tatlıses'in, sevenlerinin bilgi almak için hastane bahçesinde beklemelerinin ve telefon ve e-posta yoluyla sağlık durumunu sormaları hatırlatıldığında duygulandığı belirtildi. Bunun üzerine Tatlıses'in ''Sevenlerimin duasını bekliyorum. Sevenlerime kalbi duygularımı gönderiyorum'' dediği kaydedildi.