-TATLISES İÇİN DUA ANONSU ŞANLIURFA (A.A) - 14.03.2011 - Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, belediye hoparlörlerinden anons yaptırarak, hemşehrilerinin, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan İbrahim Tatlıses için dua etmelerini istedi. Saldırının üzüntüyle karşılandığı Tatlıses'in memleketi Şanlıurfa'da, Belediye Başkanı Fakıbaba'nın talimatıyla Belediye hoparlörlerinden anons yaptırıldı. İlan bürosundan yapılan ve Fakıbaba'ın mesajına yer verilen anons şöyle: ''Hemşehrimiz ve dünya starı sanatçı İbrahim Tatlıses'e yönelik saldırıyı, sebebi ne olursa, olsun kimden gelmiş olursa olsun şiddetle kınıyorum. Değerli hemşehrimize acil şifalar temenni ediyor, halkımızdan hemşehrimiz İbrahim Tatlıses'e dualarını eksik etmemelerini diliyorum.'' Gazetecilere konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Fakıbaba, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ''Tatlıses'in hayati tehlikesinde bir azalma var, ama tehlike devam ediyor. Üzgünüz, hepimiz şoktayız'' dedi. Şanlıurfalıların da çok üzgün olduğunu ifade eden Fakıbaba, şunları kaydetti: ''O sadece Urfa veya Türkiye için değil dünya için önemli bir sanatçı. Olayı şiddetle kınıyorum. Allah bize bağışlasın. Hekim olmam hasebiyle devamlı takip ediyorum, durumunda düzelme olacak mı diye. Dua edip, bekliyoruz. Elimizden gelen bir şey yok.''