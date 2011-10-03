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Tatlıses eşiyle kebapçıya gitti

Mart ayında uğradığı silahlı saldırıdan bu yana hastanede yatan İbrahim Tatlıses, ilk kez dün dışarıya çıktı.

03 Ekim 2011 03:00



T24- Mart ayında uğradığı silahlı saldırıdan bu yana hastanede yatan İbrahim Tatlıses, ilk kez dün dışarıya çıktı. Tatlıses ve eşi Ayşegül Yıldız, Tatlıses Kebap’ta Mustafa Sarıgül’le öğle yemeği yedi.



Hürriyet'in haberine göre,  tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinden dün çıkıp Etiler-Nispetiye Caddesi’ndeki Tatlıses Kebap’a giden İbrahim Tatlıses için yoğun güvenlik önlemleri alındı, restoranın kapısında kuş uçurulmadı. Altı koruma ve iki eskort araçla gezen Tatlıses’e öğle yemeği yediği restoranda, geçtiğimiz hafta hastane odasında evlendiği eşi Ayşegül Yıldız eşlik etti. Çift yemekte nikâhlarını kıyan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’le bir araya geldi.


Ekip, kebap ve lahmacun yedi, çay içti. Kapıda bekleyen gazetecilere el sallayan Tatlıses, geçmiş olsun dileklerini kabul ettikten sonra açıklama yapmayacağını söyledi. Tatlıses’in restorandan ayrılmasının ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, “Nikâhı kıymam için aradılar, ben de sevinerek kabul ettim. Telefon görüşmemizden beş-altı saat sonra bütün belgeleri hazırlayıp nikâhı kıydık” dedi.


İdo’yu annesi dolduruyor


İbrahim Tatlıses’in, Ayşegül Yıldız’la evlendiği için kendisine darılan ve hastaneyi terk eden oğlu İdo için yakın çevresine “Annesi Derya Tuna dolduruyor, ben de görüşmüyorum ve görüşmeyeceğim” dediği öğrenildi.Tatlıses’in kurşunun isabet ettiği sağ tarafında saçın olmadığı ve içeri doğru gömüldüğü gözlendi.



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