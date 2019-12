-TATLISES ERDOĞAN'A MESAJ GÖNDERMİŞ ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses'e saldırıyla ilgili soruşturma konusunda, ''Öyle zannediyorum ki birkaç gün içerisinde inşallah bir netice alınacaktır'' dedi. Erdoğan, Rusya Federasyonu'na hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırıyla ilgili bazı iddialar var. Ortağı olabilir deniyor, terör örgütü işaret ediliyor. Size gelen bilgiler nelerdir'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''İbrahim Bey ile ilgili süreçte olayın hemen ardından koruma müdürüm bana durumu bildirdi. O ondan itibaren biz Acıbadem Hastanesi ile sürekli irtibatta olduk. Biz irtibatları devam ettirirken beyin cerrahı hocamız henüz daha hastaneye intikal etmemişti. Arkadaşlar bize gerekli bilgileri verdiler. Ondan sonraki süreçte de kendilerinden sağolsun an be an bilgileri aldık. Tabii şu anda bugün de televizyonlarda açıklamaları var. Uyutulma süreci içerisinde. Tabii yapılan müdahale ile oradaki doktor arkadaşlar ellerinden geleni yaptılar. Allah'tan temennimiz inşallah şifa bulmasıdır. İlginç olan şey de bir gün önce bana mesaj geçmişti. O mesajın üzerinde daha henüz değerlendirme fırsatı bulmadan böyle bir olayla karşı karşıya kaldı. 'Partinizden aday olayım ya da olmayayım önemli değil. Ben ve etrafımdaki dostlarım sizin delikanlı tavrınızı seviyoruz. Böyle bir başbakanımız hiç olmamıştı. Başarınız daim olsun. Saygılarımla. İbrahim Tatlıses.' Bu bana geçtiği mesajdı. Ben Allah'tan kendisine şifa diliyorum. Güvenlik güçlerimiz şu anda bayağı şeyi sıkıştırmış durumdalar. Öyle zannediyorum ki birkaç gün içerisinde inşallah bir netice alınacaktır.'' -''KARDEŞİN KARDEŞİ VURDUĞU DEĞİL, BARIŞ İÇİNDE YAŞADIĞI BİR BAHREYN OLSUN''- Erdoğan, Suudi Arabistan askerlerinin Bahreyn'e girmesiyle ilgili soru üzerine de ''Tabii şu anda arzu edilmeyen gelişmeler var. Bizim temel ilkemiz de şu yatıyor: Biz yeni Kerbalalar yaşamak istemiyoruz. Kerbela'yı Şia mensubu kardeşlerim de çok iyi bilirler, biz de çok iyi biliriz. Ama Bahreyn'de şu andaki gelişmeler adeta buraya yönelik bir gelişmedir. Ve bunlar tabii bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle bir şeyi yaşamak istemediğimiz için de ilgili olan bütün taraflarla görüşmeler yapıyoruz. Temennim odur ki, bu asker çıkarma eylemlerinin arkasından olumsuz gelişmeler olmasın. Ve bu iş barış içerisinde, kardeşin kardeşi vurduğu değil, barış içinde yaşadığı bir Bahreyn olsun, aynı şekilde bir Libya olsun. Libya'da da tabii durum aynı, Körfezin diğer ülkelerine, Cezayir'e, Fas'a bu şekilde sıçramasın ve bir an önce burada sonuca gidelim arzumuz budur'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, her baharda terör eylemlerinde ciddi artışlar meydana geldiğini ifade eden bir gazetecinin, ''Örgütün bu yönde açıklamaları var. Profesyonel hudut birlikleri konusunda bir gelişme var mı? TOKİ tarafından inşa edilen dayanıklı karakollar tamamlanma noktasına geldi mi'' sorusuna da şu yanıtı verdi: ''Hudut birlikleriyle ilgili adımlar zaten atıldı, çalışmalarımız devam ediyor. Karakollar noktasında TOKİ karakol yapım çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ'nin bu çalışmalarının yanında yine özel olarak bu tür karakol yapımlarını devam ettiren Jandarma Kuvvetlerimizin koordinesinde ayrıca çalışmalar var. Tabii bu arada yine sınır boyunu mayınlardan temizleyerek oralarda çok daha farklı bir çalışmayı geliştirme noktasında atılan adımlar var. Bu da 2014 sonuna kadar bitirilecek. Bu konuda Milli Savunma Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Bir diğer adım da tabii, özellikle sınır boylarına yönelik yaptığımız daha farklı yatırımlarımız var. O yatırımlarımız da kararlı şekilde devam ediyor.'' Başbakan Erdoğan, ''AK Parti'ye 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimi için başvuran başörtülü kadın milletvekili aday adayları var. Bunlardan aday göstereceğiniz isimler var mı'' sorusu üzerine de ''Şu anda doğrusu kimler müracaat etti kimler etmedi bunların tablosunu henüz görmüş değilim'' dedi. Bu konuda 12 komisyon kurduklarını, bu komisyonların ilk etapta bir görüşmeleri olacağını anlatan Başbakan Erdoğan, ''Ardından bu komisyonlarımız 6'ya inecek ve 6 komisyonun, birinci etapta yapılacak görüşmelerden sonra ortaya çıkacak yine aday adayları üzerindeki çalışmalar olacak. Bu çalışmadan sonra biz, Türkiye genelinde bir kamuoyu araştırmasını da yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Bir ara çalışma da orada devam edecek. Ondan sonra da en üst komisyon dediğimiz, başkanlığımdaki çalışmayı yapacağız. Burada da yine genel başkan yardımcısı arkadaşlarım ve grup başkanvekili arkadaşlarımdan oluşan bir heyetle bu çalışmayı yapacağız. Bu çalışmanın sonucunda da nihai kararları vereceğiz. Ve orada tablo zaten ortaya çıkacak'' diye konuştu. -''YANİ BİZ KÖPRÜLERİ YAPMAYALIM MI?''- Japonya'daki depremin ardından nükleer sızıntıyla ilgili büyük endişe yaşandığını ifade eden bir gazetecinin, ''İsviçre, Almanya gibi bazı ülkeler de askıya alma, nükleer projeleri durdurma gibi kararları ardı ardına açıklıyorlar. Türkiye'nin nükleer projeleri askıya alma gibi bir düşüncesi var mı'' sorusuna, ''Şu anda bizim Rusya ile yaptığımız görüşmeler ve nükleer enerji ile ilgili atacağımız adım konusunda herhangi bir askıya alma gibi şu anda düşüncemiz veya böyle bir takvim söz konusu değil. Takvim şu anda işliyor ve bir an önce de biz programımızı gerçekleştirelim, bitirelim istiyoruz'' yanıtını verdi. Erdoğan, ''Büyük devletler bu tehditlere karşı hem planlarını gözden geçiriyorlar hem de bunun tehdit olması sebebiyle var olan nükleer tesislerini kapatma yoluna gidenler var. Bu tehditler tartışılırken ve Japonya'da durum bu iken biz bundan nasıl korunacağız'' sorusunu soran gazeteciye, ''Tehditlerden kastınız'' sorusunu yöneltti. Gazeteci de bunun üzerine, ''Başa gelebilecek böyle bir radyasyon sızıntısı, deprem sonucu ya da tsunami sonucu Japonya'da olan burada da meydana gelebilir'' dedi. Başbakan Erdoğan da ''Riski olmayan hiçbir yatırım yoktur. Yani evinize Aygaz tüpü de o zaman koymamak gerekir veya bir doğalgaz hattı çekmemek gerekir veya ülkeden ham petrol hattının geçmemesi gerekir. Şimdi bunlar hangisi olursa olsun herhangi bir tehditle ya da saldırıyla karşı karşıya kaldığı zaman bunların az veya çok bir bedeli olur. Bunların hepsi özellikle dünyada sanayileşme olsun, teknoloji olsun modern dünyanın bütün güzelliklerinin yanında bilelim ki birçok sıkıntıları da olacaktır. Yani kozmetik dünyanın içerisinde birçok sıkıntılar var. Ve bu kozmetik yaşamın içerisindeki sıkıntılar güzelliği getirirken bu güzelliğin yanında da bakıyorsunuz birçok sıkıntıları da getiriyor. Ama kimse ondan vazgeçmiyor. Yine kullanmaya devam ediyor. Bu ise çok daha farklı. Adeta bizim enerjideki sıkıntılarımızı büyük ölçüde aşmamıza vesile olacak. Ama böyle bir, Allah göstermesin fevkalade yüksek 8.9 büyüklüğündeki bir deprem bırakın nükleer enerjiyi, görüyorsunuz, televizyonlarda izliyoruz köprüler vesaire.. Yani biz köprüleri yapmayalım mı? Bütün o dev köprüler gördünüz gitti. Şimdi bizim 1. köprümüz, 2. köprümüz ne bileyim 3. köprü bunların hepsi hesapta. Bütün tedbirleri alacağız ve bu tedbirlerle de tabii bu tür adımları da atacağız'' diye konuştu.