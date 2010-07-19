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Tatlıses: Derya ile bizi ancak ölüm ayırır

İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'nın kendisinden evlenme teklifi beklediği haberlerine açıklık getirdi: "Biz zaten evliyiz.."

19 Temmuz 2010 03:00

T24- İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'nın kendisinden evlenme teklifi beklediği haberlerine açıklık getirdi: "Biz zaten evliyiz ve bizi sadece ölüm ayırır. Derya'nın yeri her zaman başkadır."

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, özel hayatıyla ilgili gerçekleri Kıbrıs'ta açıkladı. Derya Tuna'nın kendisinden evlenme teklifi beklediğine dair haberleri yorumlayan İbo, şunları söyledi:

YERİ BAŞKA

"Kimsenin benden böyle bir beklentisi yok. Biz zaten evliyiz ve bizi sadece ölüm ayırır. Bu arada biz Derya Tuna ile hiçbir zaman küsmedik... O benim hep yanımdadır. Derya Hanım benim çocuklarımın annesi ana kraliçedir ve onun yeri her zaman başkadır." Kıbrıs Kaya Artemis Otel'de 2 bin 500 kişiye konser veren Tatlıses, Oğlu İdo'nun arkadaşları ile gece gezmesi görüntüleriyle ilgili de şu açıklamayı yaptı: "İdo o akşam benden izinli olarak çıktı; mezuniyet kutlamaları vardı. Saat 02.00'de gelecekti ama 15 dakika rötar yaptı. Birinin mutlaka gençlere göz kulak olması gerekiyor. Devir iyi devir değil... Ben de bu konularda çok hassasım."

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