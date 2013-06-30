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Tatlıses: Bundan sonra, ya şarkı söyleyeceğim ya inşaat yapacağım

Tatlıses: Beyaz gömleği üç gündür neden giyiyorum, çünkü beyaz her zaman temizliktir, ben de hayatımda Zaho'da Erbil'de burada yepyeni ve bembeyaz bir sayfa açıyorum

30 Haziran 2013 12:29

Uluslararası Erbil Fuar alanında yakında hayata geçireceği proje hakkında basın toplantısı düzenleyen İbrahim Tatlıses, toplantının yapılacağı yerde çok sayıda hayranı tarafından karşılandı. Kuzey Iraklı hayranları meraklı gözlerle sanatçının gelmesini saatlerce bekledi. Tatlıses hayranları kendisini yakından görmek için adeta biri birini ezdi.

Tatlıses basın toplantısında hem Kuzey Irak’ta yaptığı yatırım ve projeler hakkında hem de bundan sonraki hayatında neye yoğunlaşacağını aktardı. Ünlü sanatçı üzerinde ki beyaz gömleği göstererek sözlerine şöyle başladı: ''Beyaz gömleği üç gündür neden giyiyorum, çünkü beyaz her zaman temizliktir, ben de hayatımda Zaho'da Erbil'de burada yepyeni ve bembeyaz bir sayfa açıyorum.” Tatlıses artık hayatında açtığı yeni beyaz sayfasını kirletmek istemediğini, insanların temizliğe layık olduğunu dile getirdi.
Tatlıses yeni projesini 81 bin dönüm arazi üzerinde inşa edeceklerini bildirdi ve bütün Irak halkına hayırlı olmasını diledi. Tatlıses, yeni projesinden kimsenin şüphe duymasını istemediğini çünkü dört dörtlük hazırlandığını belirtti. Ünlü türkücü sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bundan sonra yapacağım bir iş yok, ya şarkı söyleyeceğim ya inşaat yapacağım'' dedi.

Erbil şehrinde Iraklı ortağıyla tamamlayamadıkları proje hakkında konuşmak istemediğini de söyleyen sanatçı şu sözlerle yetindi: ''Ortaklık yaptığım bir adam fazlada aleyhinde konuşmak istemiyorum. Ben kendi projemi yapıyorum o kendi projesini yapıyor. Ben sadece kendi projemle alakam var elimden kolumdan sağlığımdan alakam var ''
İbrahim Tatlıses projesini anlattıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gezi Parkı hakkındaki düşüncelerini soran gazeteciye Tatlıses, "O konular girmek istemiyorum çünkü o konular siyasi konular ben siyasetçi değilim'' dedi.
Tatlıses’e Kürdistan için neler söylemek istersiniz sorusuna ise ''Kürdistan halkını çok seviyorum. Burada kargaşanın olmasını istemiyorum. Barışın olmasını istiyorum'' şeklinde cevap verdi.

Sanatçı toplantıyı barış mesajları ile noktaladı.

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