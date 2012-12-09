Tatlıses, 'battı' iddialarına sert yanıt verdi!

İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan, 'battı' iddialarına Twitter hesabından sert yanıt verdi.

Tatlıses'in basında çıkan, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiği ve 2 milyon 100 bin liralık borcunu ödeyemediği için 11 şirketine haciz işlemleri başlatıldığı haberleri üzerine Twitter'dan isyan etti.

İşte Tatlıses'in Twitter hesabında yer alan cevabı:

- Bütün gazeteler bir araya gelseniz yine de batıramazsınız oysa ben ne savaşlar gördüm şerefini şerefsiz ben ne satanlar gördüm

- 2 milyonla mı batacağım sümüklü böcekler!!! Benim bir bakışım milyar dolar eder a be ileri zekalılar!!!

- Yine söylüyorum ben bitti demeden İbo bitmez. Hay sizin istihbaratınız batsın! Oğlum benim gizli saklım mı var zaten her şeyim ortada