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Tatlıses, 'battı' iddialarına sert yanıt verdi!

'Battı' iddialarına sinirlenen Tatlıses, 'bütün gazeteler bir araya gelseniz beni batıramazsınız' dedi

09 Aralık 2012 15:28

İbrahim Tatlıses, hakkında çıkan, 'battı' iddialarına Twitter hesabından sert yanıt verdi.

Tatlıses'in basında çıkan, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiği ve 2 milyon 100 bin liralık borcunu ödeyemediği için 11 şirketine haciz işlemleri başlatıldığı haberleri üzerine Twitter'dan isyan etti.

İşte Tatlıses'in Twitter hesabında yer alan cevabı: 

- Bütün gazeteler bir araya gelseniz yine de batıramazsınız oysa ben ne savaşlar gördüm şerefini şerefsiz ben ne satanlar gördüm
- 2 milyonla mı batacağım sümüklü böcekler!!! Benim bir bakışım milyar dolar eder a be ileri zekalılar!!!
- Yine söylüyorum ben bitti demeden İbo bitmez. Hay sizin istihbaratınız batsın! Oğlum benim gizli saklım mı var zaten her şeyim ortada

 

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