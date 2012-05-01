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Tatlıses bastonu attı, Orhan Baba'nın elini öptü

18’inci Kral Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin sürprizini geçen yıl uğradığı silahlı saldırı nedeniyle 17’nci Kral Müzik Ödüllerinde kazandığı ödülünü alamayan İbrahim Tatlıses yaptı

01 Mayıs 2012 07:14

18’inci Kral Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Gecenin sürprizini geçen yıl uğradığı silahlı saldırı nedeniyle 17’nci Kral Müzik Ödüllerinde kazandığı ödülünü alamayan İbrahim Tatlıses yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, sahneye çıkan Tatlıses, seyircileri selamladıktan sonra canlı yayında elindeki bastonu atarak, ödülünü takdim edecek olan Orhan Gencebay’ın elini öptü. Ödülünü Orhan Gencebay’dan alan Tatlıses, uğradığı saldırı sonucunda yaşadığı sıkıntılı süreçte kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

 

 

 


 

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