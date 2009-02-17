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Tatlıses 63 yaşında müziği bırakacak

İbrahim Tatlıses, atv'de yayınlanan İbo Show adlı programında 63 yaşıma geldiğinde müziği bırakacağını söyledi.

17 Şubat 2009 02:00

Özgür Yusuf CEVAHİR / Tempo24

İbrahim Tatlıses, atv'de yayınlanan İbo Show adlı programında 63 yaşıma geldiğinde müziği bırakacağını söyledi. 

Açıkhava'yı tüttüren ses - Doğan AKIN

İbrahim Tatlıses'in konuklarından biri de rap yıldızı Ceza'ydı. Tatlıses, Ceza'nın yaşının 32 olduğunu öğrenince, yaşından daha genç gösteren başarılı yıldıza, "Olsa olsa 23'sündür... 23 Elazığ... Biliyor musun 23, Elazığ plakasıdır" dedi.

Ceza'nın "Bu yaşa nasıl geldim ben de anlamadım" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, 56 yaşında olduğunu belirterek, "30 yıldır huzurlarınızdayım. Ama 63'ümde bırakacağım. O da Urfa'nın plakasıdır" dedi.

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