Tatlıses 63 yaşında müziği bırakacak

İbrahim Tatlıses'in konuklarından biri de rap yıldızı Ceza'ydı. Tatlıses, Ceza'nın yaşının 32 olduğunu öğrenince, yaşından daha genç gösteren başarılı yıldıza, "Olsa olsa 23'sündür... 23 Elazığ... Biliyor musun 23, Elazığ plakasıdır" dedi.Ceza'nın "Bu yaşa nasıl geldim ben de anlamadım" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, 56 yaşında olduğunu belirterek, "30 yıldır huzurlarınızdayım. Ama 63'ümde bırakacağım. O da Urfa'nın plakasıdır" dedi.