Tatlılar dişlere zarar veriyor

Yemek sonrası ya da ikramlarda insana güzel bir damak zevki veren tatlıların dişlerimizin düşmanı olduğunu bilmemiz gerekiyor.



Tatlı yemekten vazgeçemeyeceğiz belki ama temizlik nasıl olmalı ve niçin dişlere düşman olduklarını irdelemek zorundayız.



Bilimsel olarak dişlerin çürümesi için 3 temel gıda tükürük ortamında birleşince ve temizlenmediği takdirde hızla çürükler oluşturur. Bu üç temel gıda tipi 1- unlu 2-şekerli 3- yağlı ürünlerdir.



Tatlıların yüzde 90 ağırlıklı bölümü bu 3 gıda tipinin birleştirilmesi ile oluşturuluyor. Ağız da tükürük ortamında yaşayan milyonlarca bakteri ve mikroorganizmaların en kolay beslendiği en çok sevdiği beslenebilecekleri gıdalar ne yazık ki tatlı türlerinden oluşuyor. Çok enteresandır ki tatlıları insanlar ve ağızdaki mikroorganizmalar çok severler.



Yedikten hemen sonra en geç 30-60 dakika arasında dişler fırçalanmaz ve diş ara yüzleri diş ipleri ile kusursuz temizlenmez ise hemen mikroorganizmalar hızla harekete geçerler.



Mikroorganizmalar diş yüzeyinde ya da diş aralarındaki tatlıların olduğu bölgeye yerleşerek onlardan beslenilen son ürün olarak asit çıkartırlar. İşte bu asitler bu bölgelerde diş minelerini önce inceltirler ve biz sıcak soğuk hassasiyetini fark ederiz.



Fırçalama yeterince olmaz ve bu alışkanlık 6-9 ay arasında devam ederse mine inceliği daha derinleşir, minelerde kayıplar oluşur ve tatlı yerken ağrılar oluşmaya başlar. İleri dönemlerde çürükler ve diş etleri çekilmelerini de beraberinde getirir.



Bu tabloların oluşmaması için tüm yemeklerden sonra ideal diş fırçalamak ve ortalama 3-4 dakika özen göstermek gerekli.



Fakat tatlılardan sonra fırçalamaya daha da özen göstermeli süre 4-5 dakika olmalı ve özellikle diş aralarını tam temizlemek için mutlaka diş ipi kullanılmalı.



Ayrıca her kişinin ağız diş ve diş etleri farklı olacağı için diş fırçası seçimini mutlaka diş hekimi önerisi ile seçilmeli. Sıradan kendimize göre fırça kullanmamalıyız.



Bunlara rağmen tarih boyunca Fransızların her yemekten sonra bir miktar peynir yemeleri araştırıldığında çürük oranlarında azalma saptandığı bilinen bir gerçek. Fakat peynir asla fırçalamanın yerini tutmaz. Sadece ağızda asit-baz dengesini bir süre dengede tutabilir.



Tatlıdan vazgeçmek mümkün olmadığına göre fırçalamaktan taviz verilmemeli ve bu kişilerin 6 aylık diş hekimi kontrollerini ihmal etmemelerini önermek son çaredir.



(32.com.tr)





