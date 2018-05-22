Tatlıcılardan Antep fıstığı boykotuna devam kararı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, Antep fıstığındaki fiyat artışlarını protesto etmek için 4 gün boyunca fıstıklı baklava satmayan firmalar, 3 gün daha sınırlı ürün üreterek, boykota devam kararı aldı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 10\'uncu Pasta ve Şekerleme Meslek Komitesi üyeleri, 17- 20 Mayıs günlerinde fıstıklı baklava üretmeyerek, Antep fıstığı fiyatlarını protesto etti. Baklava ve tatlı üretimi yapan yaklaşık 300 firmanın, 400 satış noktasında uyguladığı 4 günlük boykot, yurt genelinde ses getirdi. Fıstıklı baklavaların tepsilerine \'Bugün fıstık yok, boykot var\' yazılarını koyan firmalar sayesinde Antep fıstığı fiyatlarında yaklaşık 50 liralık gerileme olduğu belirtildi. İZTO Meclis üyesi Veysel Murat, \"Yaptığımız boykot yerini buldu ve fiyatlar bir miktar geriledi; ama daha da gerilemesi gerekiyor\" dedi.

3 GÜN SINIRLI ÜRETİM

Geçen yıl 60 lira civarında seyreden Antep fıstığı fiyatlarının 1 hafta içinde 140 liraya kadar çıktığını hatırlatan Murat, son olarak fıstığın 210- 220 liradan satılmaya başlanmasıyla boykot kararı aldıklarını dile getirdi. Boykotun ardından çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Murat, \"Boykotumuz dün bitti. Önümüzdeki 3 gün de sınırlı ürün üretme kararı aldık. Çarşambaya kadar sadece iki fıstıklı çeşit üreteceğiz. Yani üretimi azaltıp fıstığa olan talebi düşürmek istiyoruz. Boykotla beraber fıstık fiyatlarında yaklaşık 50 liralık gerileme oldu. Şu an 160 lira civarında ama bu da yeterli değil. 120 liralara gelmesini istiyoruz. Ölümü gösterip bizi sıtmaya razı ettiler. Piyasa bu fiyatı yine kabul etmiyor. Adana ve Kırklareli gibi iller de önümüzdeki günlerde boykot yapacak\" diye konuştu.

CEVİZLİ TATLI ÜRETİMİ ARTTI

Baklava ve tatlı üretimi yapan firmalar olarak ikinci ve üçüncü kuşaklara bu mesleği bırakmak istediklerini belirten Veysel Murat, \"Fıstıkçıların elinde oyuncak olmamalıyız. Yaptığımız boykot doğruydu, iyi ses getirdi. Ulusal basında yer aldık. Sektör temsilcileri de memnun ve hala boykota devam edenler var; ama ticaretin kuralları var. Fıstığı tüketip paraya çevirecekler. Bazı meslektaşlarımız ellerindeki 20 günlük fıstığın bitmesinin ardından üretmeyeceğini belirtiyor. Eskiden fıstıklı tatlı üretimi yüzde 80\'di. Şimdi bu üretimi yüzde 20\'ye çekip yüzde 80 cevizli tatlı üretiyoruz\" dedi.

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