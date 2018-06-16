Tatlıca Şelaleleri'ne bayramda yoğun ilgi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP\'un Erfelek ilçesi Tatlıca Şelaleleri, Ramazan Bayramı’nda kente gelen yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Ramazan Bayramı\'nda özellikle yerli turistlerden yoğun ilgi gördü. Tabiat parkı içinde yer alan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. İrili ufaklı 28 şelaleden oluşan alan, özellikle Ramazan Bayramı\'nda turistlerin ilgi odağı oldu. Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, Tatlıca Şelaleleri\'nin ilçenin turizmine önemli bir katkı sağladığını belirterek, \"Özellikle bayram tatilleri ve yaz döneminde bir günde yaklaşık 3 bin kişi buraya geliyor. Gerçekten harika bir ortam. Her geçen yıl buranın tanınırlılığı giderek artıyor\" dedi.

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