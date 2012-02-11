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'Tatlı tatlı' boşandılar

İhanet haberleriyle gündeme gelen Sema Şimşek-Burak Hakkı çiftinin evliliği tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşandıklarını söyleyen Burak Hakkı, “Tatlı tatlı boşandık” dedi.

11 Şubat 2012 16:35

T24 - İhanet haberleriyle gündeme gelen Sema Şimşek-Burak Hakkı çiftinin evliliği tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşandıklarını söyleyen Burak Hakkı, “Tatlı tatlı boşandık” dedi.


Demirhan Hararlı'nın Hürriyet gazetesindeki haberine göre; mankenlik ve oyunculuk yapan Sema Şimşek-Burak Hakkı çiftinin 10 yıllık evliliği resmen sona erdi. Üsküdar 1. Aile Mahkemesi’nde dün görülen davaya tarafların ikisi de katıldı. Duruşmanın ardından konuşan Burak Hakkı, Şimşek’le çocukları için görüşmeye devam edeceklerini söyledi: “Olması gereken oldu. Bir araya gelip tatlı tatlı boşandık. Bunu ikimiz de istediğimiz için aramızda herhangi bir problem yaşanmadı. Mahkemeye de birlikte gittik. Tabii ki ayrılık kolay değil, sonuçta bir çocuğumuz var ama yapacak başka bir şey yoktu. Çocuğumuz için görüşmeye devam edeceğiz. Çocuğumuzun Sema’da kalması gerekiyor ama onunla ilgili bir sınırlama koymak istemiyoruz, bu protokolde de var.”


Boşanma protokolü

* Çiftin 4 yaşındaki çocukları Rüzgar’ın velayeti Sema Şimşek’te olacak.

* Burak Hakkı, Rüzgar için 1500 TL nafaka ödeyecek.
 
* Hakkı, Sema Şimşek’e 4x4 cip alacak.

* Birlikte yaşadıkları evin hissesi, eşler arasında yarı yarıya paylaştırılacak. Evde ilk iki yıl Sema Şimşek oturacak.

* Burak Hakkı, Sema Şimşek’in işsiz kalması durumunda, kazancının yüzde 5’ini 36 ay süreyle ona verecek.    

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Sema ŞimşekBurak Hakkıboşanmatatlı tatlı

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