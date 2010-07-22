-TATLI SULARDA "İSRAİL SAZANI" TEHDİDİ ESKİŞEHİR (A.A) - 22.07.2010 - Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'deki tatlı sularda da popülasyonu hızla yayılan ve diğer balık türlerinin yaşamasına olanak sağlamayan İsrail sazanının çoğalmasının önüne geçilemediği bildirildi. Eskişehir'de 2008'de kurulan ve yaklaşık 200 üyesi bulunan Eskişehir Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESABDER) Başkanı Ateş Dalyan, yaptığı açıklamada, İsrail sazanının, Türkiye'deki tatlı sularda gün geçtikçe çoğaldığını belirtti. Diğer sazan türlerinin özelliklerini taşıyan İsrail sazanının adeta her türlü doğal ortama ayak uydurduğunu ifade eden Dalyan, şöyle konuştu: ''Değişime uğramış tür olan İsrail sazanı yaklaşık 10 yıldır bütün tatlı sularda çoğalmaya başladı. Bu balık ticari getirisi olmayan ve balıkçılar tarafından hiç sevilmeyen bir tür. Yoğun kılçıklı ve büyümeyen bir balık. İsrail sazanı istilacı bir türdür. DSİ'nin yaptığı balıklandırmada aynalı ve düz sazan yoğunluklu olarak kullanılıyor. Tatlı sularda bu balıklar çoğaltılmaya çalışıyor. Ancak, İsrail sazanı DSİ'nin balıklandırma yaptığı göletlerde de bulunuyor. İsrail sazanı düz sazan ve aynalı sazan popülasyonunun artmasını da engelliyor. Balıkların üremesine ve onların yiyeceğine engel oluyor. Kolay kolay ölmeyen bir balık. İsrail sazanının, düz ve aynalı sazanla döllendiği ve ortaya çıkan sazanın İsrail sazanı olduğu yönünde söylentiler de var. İsrail sazanı diğer balık türlerine baskın geliyor ve diğer türlü yaşam alanı bırakmıyor. İsrail sazanı bu hızla çoğalmaya devam ederse tatlı sularda sazan ve aynalı sazan kalmayacak. Porsuk Çayı'nda bile İsrail sazanı var. Çok çabuk üreyen endemik bir balık türü.'' -''BU BALIĞIN NESLİ VE IRKI KIRILMALIDIR''- Dalyan, ülke genelinde İsrail sazanın üremesinin önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Bu balığın üremesinin önüne geçmek için bazı yerlerde balık avı yasağı olduğu zamanda bile tutulmasına izin verilmelidir. İsrail sazanının popülasyon analizinin yapılması gerekiyor. Böylece bu balığın yoğun olduğu yerler tespit edilebilir ve üremesinin önüne geçilebilir. Bu balığın nesli ve ırkı kırılmalıdır. Amatör balıkçılar İsrail sazanıyla mücadele için tutuğu İsrail sazanını tekrar bırakmıyor. Biyolojik çeşitliliği etkileyen her türlü olumsuzluğa karşı mücadele edeceğiz. Bu balık türünün yok olmasını istiyoruz. Eskişehir'deki hemen hemen bütün tatlı sularda İsrail sazan popülasyonu arttı. Balıkçılar normal balık tutamıyor.''