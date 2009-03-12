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Sağlık

Tatlı krizi diyabet işareti mi?

Uzmanlar; "Eğer sık sık tatlı krizlerine tutuluyorsanız bu durum gerçekten muhtemel bir diyabetin erken işareti olabilir" uyarısında bulunuyor.

12 Mart 2009 02:00

Uzmanlar; "Eğer sık sık tatlı krizlerine tutuluyorsanız bu durum gerçekten muhtemel bir diyabetin erken işareti olabilir" uyarısında bulunuyor.

Gün içinde acıkma atakları oluyor ve şekerli gıdalara saldırıyorsanız; öğleden sonraları baş ağrısı oluyorsa; uykudan birkaç saat sonra gece yarısı uyanıyor ve zor uyuyabiliyorsanız; kötü rüyalar görüyor ve devamlı bir yorgunluk varsa; öğleden sonra canınız şeker veya kahve içmeyi çok istiyorsa; baş dönmeleri yaşıyorsanız; yemek yiyinceye kadar halsizlik ve yemek gecikince kendinizi bitkin hissediyorsanız; halsizliğiniz yemek yiyince düzeliyorsa; yemek gecikince ellerde titreme ve çarpıntı oluyorsa; çok duygusalsanız, çabuk sinirleniyor ve kontrolünüzü kaybediyorsanız; yemeklerden sonra uyku basıyor ve gün boyu uyukluyorsanız, bu belirtiler kahvaltı öncesi de oluyorsa, kan şekerinizde düşüklük olabilir.

Bunun başlıca nedeni de dengesiz beslenme, fazla karbonhidratlı, nişastalı gıdalar ve şeker yeme, stres ve aşırı kafein alımı (kahve, çay, kola) veya ailenizde şeker hastalığı olmasıdır.
Toplumda kan şekeri düşmesi olarak bilinen reaktif hipoglisemi tatlı krizleriyle kendini belli edebiliyor.

Uzmanlar; "Sık sık tatlı krizleri yaşıyorsanız diyabet olma ihtimaliniz yüksek" hatırlatmasını yapıyor.

Kolay kilo alan, zor kilo veren, tatlı krizleri yaşayan veya açlık nöbetlerini pizza, makarna, pilav, börek, poğaça, dolma gibi karbonhidrat deposu yiyeceklerle atlatmaya çalışanların çoğunda aşırı insülin cevabı ve kan şekeri düşüklüğü yani reaktif hipoglisemi sorunu belirleniyor.

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