-TATİLİN TADI TEKNE TURUNDA MERSİN (A.A) - 22.07.2011 - Otellerin taş duvarları arasında sıkılan, yazlıklardaki günlerin rutine dönüşmesinden yakınanlar, tatillerini tekne turlarıyla renklendiriyorlar. Ulaşım ve yeme içme dahil 40 liraya düzenlenen tekne turları, bu yazın en gözde eğlenceleri arasında yer alıyor. Dünyanın sayılı ilk 20 koyundan birine sahip olan Mersin'in Taşucu beldesi ile Tisan Adası arasında, tatilciler berrak denizde balıklarla koyun koyuna yüzüyorlar. SS Taşucu Gezi Yatları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Deynekli, kooperatif üyelerinin teknelerinin 54 ile 180 kişi kapasiteli olduğunu, teknelerin günü birlik geziler, sualtı ve dalma kursları, olta balıkçılığı, sünnet, düğün, doğum günleri ve diğer özel günler için kiralandığını söyledi. Son yıllarda günübirlik ''her şey dahil'' tekne turlarına büyük talep olduğunu belirten Deynekli, ''Kendi araçlarıyla Taşucu'na gelenlerden 30, Mersin'den servisle sitelerden aldığımız ve tekrar bıraktığımız yolculardan 40 TL ücret alıyoruz. Balık, makarna, patates ve mevsim meyvesi ikram ediyoruz. Ulaşım ve yeme içme dahil sunduğumuz bu hizmet özellikle bu sezon büyük ilgi görüyor. Rezervasyonları bir hafta öncesinden alıyoruz'' dedi. Tekne sahipleriyle har haftanın ilk gününde toplantı yaptıklarını, kendilerinin yanı sıra tüm teknelerin Taşucu Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman İşletmeleri Müdürlüğü tarafından denetlendiğine dikkati çeken Deynekli, şöyle devam etti: ''Konuklarımıza son derece güvenli ortamda tur imkanı sunuyoruz. Teknelerin bakımı aksatılmıyor. Tekneye binen yolculara ilk olarak slayt gösterim eşliğinde denizde güvenlik, yangın tüpünün ve can yeleklerinin kullanılması, motorlar tam olarak durmadan denize girilmemesi ve tekne etrafından uzaklaşılmaması gibi konularda bilgi veriyoruz. Ayrıca, her gün kaç kişiyle kaç kez geziye çıktığımızı Salih Güvenlik Komutanlığı'na yazılı olarak bildiriyoruz. Denize bir tek izmarit bile atılmasına asla izin vermiyoruz. Tüm teknelerimizin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Turizm Taşıma Belgesi' bulunuyor. 11 büyük teknede günde bin 500 kişiyi ağırlıyoruz. Teknesine kapasitesinin üzerinde yolcu alanlara da ceza uygulanıyor. Sıkı denetimlerle bir tatilcinin bile burnunun kanamasına izin vermiyoruz.'' Deynekli, yaptıkları işin bölge tanıtımı ve turizmine de önemli katkı sağladığını belirterek, ''Bu yoğunluk 3 ay devam eder. Mersin'e gelenler mutlaka Boğsak Koyu, Dana Adası, Tisan (Afrodisias) ve Güvercin Adası'nı görmeyi arzuluyor'' dedi. Teknelerde animasyonlarla yolcuların hoşça vakit geçirmelerini sağlardıklarını anlatan Deynekli, köpük şovlarla da tekne turunun daha da renklendiğini kaydetti. -İHMAL ETTİĞİ EŞİNİN ADINI TEKNELERE VERDİ- Taşucu'nda en fazla tekneye sahip olan ''Latife Sultan'' gezi teknelerinin sahibi aynı zamanda eski Mersin Sualtı Sporları İl Temsilcisi Süleyman Akyürek ise, küçük balıkçı teknesiyle başladığı tekne gezilerine şu anda 2 direkli 180'er kişi kapasiteli 4 tekneyle sürdürdüğünü söyledi. Aile şirketi olduklarını, kendisiyle birlikte tüm çocuklarına tekne kullanmaları için belge aldığını ifade eden Akyürek, yoğun çalışma temposunda ihmal ettiği eşinin adını da teknesine verdiğini söyledi. Denize sevdalı olanların eşlerini ve tüm aile fertlerini ihmal etmek zorunda kaldığını anlatan Süleyman Akyürek, ''Latife Sultan'' teknesinin de eşine olan vefasının simgesi olduğunu kaydetti.