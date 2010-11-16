Tatilin ilk 3 gününde 53 kişi öldü 246 kişi yaralandı

T24 - Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 53 kişi öldü, 246 kişi yaralandı.



Tatil öncesi karayollarında alınan tüm tedbirlere ve yapılan uyarılara karşın kazalar hız kesmedi. 9 günlük tatilin ilk günü olan 13 Kasım Cumartesi günü meydana gelen 27 kazada 21 kişi öldü, 87 kişi de yaralandı.Tatilin ikinci günü olan 14 Kasım Pazar günü meydana gelen 16 kazada ise 12 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı.

Tatilin üçüncü günü olan 15 Kasım Pazertesi günü saat 16.00 sıralarına kadar meydana gelen 11 kazada da 11 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı.



13 Kasım Cumartesi: 27 kaza, 21 ölü, 87 yaralı

* Amasya'nın Gümüşhacıköy İlçesi'nde Ahmet Özcan yönetimindeki 34 YR 5345 plakalı kamyonet, Ali Rıza Boncukcu yönetimindeki 05 KA 748 plakalı kamyonetle çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

* Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde Ali Değirmencioğlu idaresindeki 06 BFL 74 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi, 3 kişi yaralandı.

* Bilecik’in Pazaryeri İlçesi'nde Musa Durgut yönetimindeki 11 EM 063 plakalı traktör, Recep Özdemir yönetimindeki 11 EA 068 plakalı kamyonetle çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

* Çorum'da Serdar Ergen yönetimindeki 34 FK 7929 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

*Çorum'de bir kamyon, yolcu otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

* Gaziantep’in İslahiye İlçesi'nde Mehmet Cihan yönetimindeki 27 SL 897 plakalı minibüs ile Süleyman Özer yönitimindeki 27 SR 360 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

*Gaziantep’in Nurdağı İlçesi'nde Mustafa Polat’ın yönetimindeki 27 GD 310 plakalı motosiklet, önünde seyreden Ökkeş Eroğlu yönetimindeki 80 EF 689 plakalı traktöre çarptı. Kazada Mustafa Polat öldü

* Giresun’un Eynesil İlçesi'nde, İlhan Denizli yönetimindeki 35 HEV 23 plakalı otomobil, Emrullah Güdük yönetimindeki 28 RA 516 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü, yanındaki Ahmet Civil yaralandı.

* İzmir’in Selçuk İlçesi'nde Birol Ergen yönetimindeki 09 BP 811 plakalı otomobilın çarptığı plakasız motosikletin sürücüsü Muhittin Poyraz yaralandı.

* Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, şarampole yuvarlanan 57 AB 106 plakalı otomobilin sürücüsü Gürsu Bilgici yaralandı.

* Kırıkkale’de Faruk Nafiz Demir yönetimindeki 71 DU 664 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı, 4 kişi yaralandı.

* Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde Erdal Altıntaş yönetimindeki 35 YA 076 plakalı otomobille karşı yönden gelen Necmettin K. yönetimindeki 41 U 1416 plakalı toprak yüklü kamyon çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

*Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Müslüm Çalıbaşı yönetimindeki sac yüklü 16 TL 186 plakalı TIR devrildi. Sürücüsü Çalıbaşı yaralandı.

*İzmit'te babasının elini bıraktıktan sonra yola fırlayıp koşmaya başlayan 5 yaşındaki Betül Kaya, yoldan geçen bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Çağrılan 112 Acil Ambülans aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürülen çocuk kurtarılamadı.

* Konya'nın Karapınar İlçesi'nde İbrahim Özbek yönetimindeki 34 GU 0048 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkıp, takla atarak boş su kanalına uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

*Konya'da 48 yaşındaki Gündüz Karali yönetimindeki 03 HK 047 plakalı kamyonet aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

*Konya'nın Kulu İlçesi'nde kontrolden çıkan minibüs, refüjü aşıp karşı şeritten gelen otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

* Malatya’da Nedim Kaloğlu yönetimindeki 02 KC 090 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarparak için şerit değiştirince Ramazan Aslan yönetimindeki 06 BL 9273 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

* Mardin’in Midyat İlçesi'nde Veysi Unan yönetimindeki 73 DV 673 plakalı minibüs, şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

* Muş'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı 49 AK 294 plakalı otomobilin sürücüsü Sedat Madak yaralandı.

* Niğde’nin Ulukışla İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında, Şanlıurfa Belediyesi’nin eski başkanlarından Ahmet Bahçıvan’ın oğlu Hüseyin Bahçıvan öldü, 5 kişi de yaralandı.

*Niğde'de bayramı tatiline giden askerleri taşıyan Tayyar Yağmur yönetimindeki 63 FN 183 plakalı minibüs kontrolden çıkarak devrildi, 11'i asker 12 kişi yaralandı.

*Niğde'de 20 yaşındaki Armağan Dilmeci yönetimindeki 51 AE 037 plakalı otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

* Osmaniye'de Cengiz Altınköprü yönetimindeki 09 UN 062 plakalı otomobil, aynı yöne giden çimento yüklü kamyona arkadan çarptı, 2 kişi öldü.

* Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi’nde, Mustafa Bilgin yönetimindeki 27 F 3775 plakalı otomobil, 63 LC 910 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

* Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde Sivas Cumhuriyet Savcısı Hakan Engin yönetimindeki 06 AS 5189 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

* Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Karapınar Beldesi'nde bir TIR'ın çarptığı, 73 yaşındaki Hayriye Taşçı öldü, kızı 40 yaşındaki Saniye Kaymak yaralandı.

14 Kasım Pazar: 16 kaza, 12 ölü, 79 yaralı

* Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi'nde, Ali Tekin yönetimindeki 34 YH 1716 plakalı kamyonet, aynı yöne giden İsmail Temirtürk yönetimindeki 59 UF 146 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 12 kişi yaralandı.

* Antalya'da kaldırımda yürürken Mehmet Evlice yönetimindeki 07 BKF 79 plakalı otomobilin çarptığı 33 yaşındaki Saniye Öztunç yaşamını yitirdi.

* Aydın’ın Buharkent İlçesi'nde, Teoman Önaldı yönetimindeki 35 AEP 87 plakalı otomobil, park halindeki kamyonete çarptı, 2 kişi yaralandı.

* Burdur'un Bucak İlçesi'nde Hüseyin Erol yönetimindeki 35 NJY 27 plakalı TIR, Öner Kanat yönetimindeki 15 PC 060 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

* Elazığ'da Niyazi Doğan yönetimindeki 23 AE 163 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak yol kenarında atıl halde bulunan kamyon damperine çarptı. Kazada, 15 kişi yaralandı.

* Erzincan'da Naci Yılmaz yönetimindeki 26 TK 596 plakalı minibüs, sürücüsünün uyuması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

* İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde, yolcu otobüsünün altından kalan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü İbrahim Uzun yaşamını yitirdi.

* Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde, Gürbüz Akanaras (50) yönetimindeki 34 UZS 36 plakalı otomobil, Akif Ayaz (30) yönetimindeki 13 AV 591 plakalı kamyonetle çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

* Kastamonu’nun Daday İlçesi'nde, Cevdet Aslan yönetimindeki 55 K 6349 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Murat Selalmaz yönetimindeki 37 DY 124 plakalı otomobille çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

* Konya’nın Çeltik İlçesi'nde Ahmet Alkan yönetimindeki 63 NC 411 plakalı kamyon, Güzel Şevik yönetimindeki 07 JM 043 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

* Muğla’nın Bodrum İlçesi'nde, S.Y. idaresindeki 34 ET 7564 plakalı motosikletin çarptığı 2 kişi yaralandı.

* Samsun'da bir otomotiv firmasında çalışan işçileri evlerine götüren 52 yaşındaki Vahit Demir yönetimindeki 55 AR 627 plakalı midibüs, Kayhan Dugan yönetimindeki 34 VL 3045 plakalı otomobilin yandan çarpması sonucu şarampole yuvarlandı, kazad 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

* Sivas'ın Ulaş İlçesi'nde aşını hız nedeniyle kontrolden çıkıp taklalar atan otomobildeki 15 yaşındaki Ayşenur Akgül öldü, 3 kişi ise yaralandı.

* Şanlıurfa'da H.R. yönetimindeki 63 YT 417 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Arif Çiftçi'ye çarptıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada, Çiftçi öldü, sürücü yaralandı.

* Yozgat’ın Çekerek İlçesi'nde, Murat Erkoç yönetimindeki 42 ACL 60 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Caba yönetimindeki 38 HZ 613 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

* Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra evlerine dönmek için yola çıkanları taşıyan 62 yaşındaki Nurettin Salçık yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı hızlı girdiği virajı alamayınca devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



15 Kasım Pazartesi: 11 kaza, 11 ölü, 13 yaralı

* Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde evin duvarına çarpan motosikletteki Recai Kantar (22) ldü, arkasında oturan Mithat Seyyar (22) yaralandı.

* Amasya’da, Hasan Ali Kantar (21) yönetimindeki 05 ES 974 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle Göllü Bağlar Mevkii'nde kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Kantar ve yanında bulunan arkadaşları Armağan Cerit (20) ile Ömer Faruk Lafçı (21) yaralandı. Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Armağan Cerit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

* Antalya'da, 2'si kadın 4 kişinin içinde bulunduğu otomobil, oteller bölgesine giderken aydınlatma direğine çarptı. Otomobilde arka koltukta oturan 32 yaşındaki Zeynep Çınar öldü, 3 kişi de yaralandı.

* Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde 18 yaşındaki Özgür Öksüz, yönetimindeki motosikletin kontrolünü yitirdi. Motosikletin şarampole devrildiği kazada Öksüz ile arkasında oturan 19 yaşındaki Vahit Akkaya yaşamlarını yitirdi.

* Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Mehmet Yeşilyurt (61) yaşamını yitirdi.

* Eskişehir'de, motoru arızalanan otomobil kontrolden çıkıp orta refüjdeki direğe çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

* İzmir'in Buca İlçesi'nde Nuri Aydoğdu, yönetimindeki motosikletin kontrolünü yitirip park halindeki kamyonete çarptı. Kazad Aydoğdu, yaşamını yitirdi.

* Karabük'ün Eflani İlçesi'nde devrilen traktörün altında kalan orman işçisi Mustafa Altınkaya (27) yaşamını yitirdi.

* Muğla'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu Serpil Serkiç (39) öldü, Neşe Erdoğan ve İbrahim Erdoğan yaralandı.

* Şanlıurfa’da, 18 yaşındaki Harun Reşit yönetimindeki otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak önce yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Arif Çiftçi'ye çarptı. Sonra da orta refüjdeki 4 ağacı devirip, elektrik direğine vurdu. Kazada, Çiftçi yaşamını yitirdi.

* Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde otomobil orta refüje çarparak devrildi. Kazada, Özkan Ertürk (32) öldü, ağabeyi Mustafa Ertürk yaralandı.